Sondage CNN : 59% des Américains désapprouvent les frappes contre l'Iran
Sondage CNN : 59% des Américains désapprouvent les frappes contre l'Iran

Près de six Américains sur dix rejettent l'option militaire contre Téhéran. Un sondage CNN publié lundi révèle que 59% des citoyens des États-Unis désapprouvent la décision de mener des actions militaires contre l'Iran. Ce rejet populaire intervient alors que les frappes américano-israéliennes viennent d'être lancées, et que l'administration Trump fait face à une défiance croissante sur sa stratégie au Moyen-Orient.

Une défiance qui traverse l'opinion

Le sondage, réalisé par l'institut SSRS pour CNN immédiatement après le début des opérations, dresse un portrait sans appel de l'état d'esprit des Américains. Soixante pour cent des personnes interrogées estiment que le président Donald Trump n'a pas de plan clair pour gérer la situation avec l'Iran. Soixante-deux pour cent exigent que toute nouvelle action militaire soit soumise à l'approbation préalable du Congrès.

Trente-neuf pour cent des sondés considèrent que les États-Unis n'ont pas suffisamment exploré la voie diplomatique avant de recourir à la force. Un chiffre significatif qui traduit une attente de solutions négociées plutôt que d'escalade militaire. Parallèlement, 56% des Américains jugent probable l'engagement dans un conflit militaire à long terme entre les États-Unis et l'Iran, une perspective qui alimente l'inquiétude.

La confirmation d'une tendance Reuters/Ipsos

Ce sondage CNN confirme une tendance déjà observée la veille. Une étude Reuters/Ipsos avait mesuré que 43% des citoyens américains s'opposent spécifiquement aux frappes contre l'Iran. La différence de pourcentage s'explique par la formulation des questions, mais la direction est la même : l'opinion publique américaine n'est pas favorable à une nouvelle guerre au Moyen-Orient.

Derrière ces moyennes se cache une réalité politique explosive. Les Républicains soutiennent massivement l'action militaire, avec 77% d'approbation. Les Démocrates, à l'inverse, ne sont que 18% à approuver les frappes. Les indépendants, cet électorat clé des élections, ne sont que 32% à soutenir la décision de Trump. Ce clivage annonce des débats parlementaires houleux.

Les Démocrates montent au créneau

Les législateurs démocrates ont immédiatement réagi. Leur argumentaire est double : il n'existait pas de menace imminente justifiant une action militaire, et le Congrès n'a pas autorisé cette intervention. Ils accusent Donald Trump d'entraîner les États-Unis dans un nouveau bourbier moyen-oriental, répétant les erreurs de l'Irak et de l'Afghanistan. Cette opposition parlementaire pourrait compliquer la suite des opérations.

Le débat dépasse le simple clivage partisan. Il touche au cœur de la Constitution américaine et à la répartition des pouvoirs en matière de déclaration de guerre. Soixante-deux pour cent des Américains exigent que le Congrès valide toute nouvelle action. Cette exigence populaire met une pression considérable sur les élus, qui devront choisir entre soutenir le président ou respecter ce que l'opinion considère comme la procédure légitime.

Les conséquences politiques pour Trump

À court terme, Donald Trump peut ignorer ces sondages et poursuivre son opération. Mais à long terme, l'absence de soutien populaire fragilise sa position. Si le conflit s'enlise, si les pertes humaines s'accumulent, si l'économie américaine subit des représailles, ces 59% d'opposants pourraient devenir un poids politique insoutenable. La question de l'approbation du Congrès devient alors un levier pour l'opposition.

Alors que 56% des Américains anticipent un conflit prolongé avec l'Iran, comment Donald Trump peut-il maintenir une opération militaire que 59% de ses concitoyens désapprouvent et que 62% jugent insuffisamment contrôlée par le Congrès ?

