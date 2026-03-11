CAMEROUN :: Muyuka : un camion percute un collège après une crevaison, deux blessés :: CAMEROON

9h45, un mercredi, un mur d'école qui s'effondre. Un accident de la route vient de rappeler la fragilité des infrastructures scolaires au Cameroun.

Un poids lourd s'encastre dans le mur d'un collège à Muyuka

Les faits se sont produits mercredi matin à Muyuka. Un camion qui transportait des marchandises de Buea à Muyenge a brutalement quitté la chaussée. Le véhicule a percuté le mur de clôture de l'Our Lady of Grace College. L'origine de l'accident est identifiée : un pneu qui a éclaté. Le conducteur a perdu le contrôle. Son assistant, appelé "motor boy", était à ses côtés. Le choc a été violent, mais aucun élève ni membre du personnel n'a été touché. Seuls les deux occupants du camion ont été blessés.

Un prêtre en première ligne pour secourir les blessés

La réaction a été immédiate et venait d'où on ne l'attendait pas. Le principal du collège, un prêtre catholique, s'est précipité sur les lieux. Il a lui-même organisé le transport des deux blessés vers l'hôpital. Le conducteur et son assistant sont aujourd'hui pris en charge au Muyuka District Hospital. Leur état n'inspire pas d'inquiétude, mais ils restent sous surveillance. Ce geste du religieux contraste avec le silence des autorités. Aucun communiqué officiel n'a encore été publié sur cet accident de camion à Muyuka.

L'état des routes et des véhicules en question

Un pneu qui éclate, un conducteur qui perd le contrôle. La cause immédiate est technique. Mais les habitants posent une question plus large : et si c'était le symptôme d'un problème plus profond ? Sur cet axe Buea-Muyenge, les poids lourds circulent dans un état souvent dégradé. La question de la sécurité routière au Cameroun est posée. Les contrôles techniques sont-ils suffisants ? L'entretien des véhicules de transport de marchandises est-il réellement surveillé ? Le drame a été évité de justesse, mais il met en lumière des négligences potentielles.

Une école exposée, des infrastructures vulnérables

Le mur du collège a cédé. Il a joué son rôle de barrière, mais il est aujourd'hui endommagé. L'accident de la route à Muyuka révèle la vulnérabilité des établissements scolaires situés le long des axes routiers. Aucun dispositif de protection n'existait. Aucun ralentisseur, aucun panneau renforcé. Le hasard a voulu que l'impact se produise sur un mur et non dans une salle de classe. Les parents d'élèves peuvent mesurer leur chance, mais aussi leur inquiétude. Combien d'écoles sont-elles dans cette situation ?

Réparations urgentes et prévention à long terme

À court terme, deux urgences se dessinent. La première est médicale : les blessés doivent se rétablir. La seconde est structurelle : le mur du collège doit être réparé. Le diocèse ou l'établissement devra trouver les fonds. À long terme, l'enjeu est celui de la prévention des accidents de poids lourds. Faut-il renforcer les contrôles techniques ? Faut-il imposer des zones de ralentissement devant chaque école ? L'absence de réponse des autorités inquiète. Elle laisse planer le doute sur la prise de conscience réelle du danger. Le terme de sécurité des établissements scolaires devient central dans ce débat.

Combien faudra-t-il de drames pour sécuriser les abords des écoles ?

Un mur cassé, deux blessés, un silence officiel. La question hante désormais les parents d'élèves de Muyuka.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp