Saint-Denis : Rosine Mémi célèbre la Journée internationale des droits des femmes autour d'une cause
FRANCE :: Saint-Denis : Rosine Mémi célèbre la Journée internationale des droits des femmes autour d'une cause

Saint-Denis : Rosine Mémi célèbre la Journée internationale des droits des femmes autour d’une causerie éducative
 
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Rosine Mémi a choisi une approche singulière et intimiste. Plutôt que les traditionnelles festivités, elle a organisé ce week-end à Saint-Denis une causerie pédagogique et éducative autour du thème : « Femme, notre santé, notre priorité ».
Dans le cadre chaleureux d’un café de la ville, médecins, avocats, femmes d’affaires et invitées de marque se sont réunis pour échanger sur des sujets essentiels touchant à la santé et au bien-être des femmes. La rencontre a notamment abordé des thèmes aussi sensibles que la chimiothérapie féminine, le vécu du cancer au sein du couple et de la famille, l’intimité et l’épanouissement personnel, ainsi que les droits et la justice pour les femmes et les filles.
 
L’un des moments marquants de cette rencontre fut la présence de Madame Linda Tchatchoua, invitée spéciale venue d’Afrique pour l’occasion. Son témoignage a apporté une dimension transcontinentale à la discussion, rappelant les réalités parfois complexes que vivent les femmes africaines de la diaspora. Vie familiale, éducation des enfants, équilibre professionnel et isolement social : autant de défis quotidiens pour ces femmes souvent éloignées de leurs repères et de leur famille.
 
À travers cette initiative constructive, Rosine Mémi a voulu offrir aux participantes un espace d’écoute, de dialogue et de soutien, presque thérapeutique. Une démarche saluée par toutes pour sa profondeur et sa simplicité.
« Loin du bruit et des célébrations de façade, mon objectif était de redonner du sens à cette journée », a confié l’organisatrice, rappelant que la femme, par sa santé et son bien-être, demeure au cœur de toute société.
 
Une belle initiative qui souligne encore une fois la force, la résilience et la solidarité au féminin.

