Iran : le nouveau Guide suprême Mojtaba Khamenei blessé quelques heures après son intronisation

Le nouveau Guide suprême de l'Iran, Mojtaba Khamenei, a été blessé par "l'ennemi" peu après avoir pris ses fonctions, a annoncé la télévision d'État iranienne ce lundi. Fils de l'ayatollah Ali Khamenei, tué le 28 février lors de frappes américano-israéliennes, il devient le troisième Guide suprême depuis la révolution islamique de 1979. Les autorités n'ont précisé ni le moment ni le lieu exact de cette blessure .

Une succession dans la guerre

Âgé de 56 ans, Mojtaba Khamenei a été choisi par l'Assemblée des experts dès le 8 mars, au lendemain de la mort de son père . La télévision d'État a employé le terme "janbaz" pour le décrire, un mot persan désignant une personne "blessée par l'ennemi" . Selon les médias officiels, cette blessure aurait eu lieu pendant la "guerre du Ramadan", nom donné par Téhéran au conflit en cours.

L'opposant historique est né à Machhad en 1969 et a servi dans les Gardiens de la Révolution durant la guerre Iran-Irak dans les années 1980 . Certains analystes évoquent la possibilité que sa blessure remonte à cette période, une information que les autorités n'ont pas confirmée . Son épouse, Zahra Haddad-Adel, et son père figurent parmi les victimes des frappes du 28 février .

Une communication opaque

La divulgation contrôlée de cette information répond à plusieurs objectifs stratégiques. D'abord, présenter un Guide suprême blessé au combat renforce sa légitimité auprès des factions les plus dures du régime. Le terme "janbaz" porte une charge symbolique forte dans la culture iranienne, assimilant le nouveau leader aux vétérans de la guerre Iran-Irak.

Ensuite, cette annonce intervient dans un contexte où la succession rapide de Mojtaba Khamenei suscite des interrogations. L'Assemblée des experts a justifié son choix par sa "connaissance approfondie des affaires de l'État" et ses relations avec les responsables militaires . Sa proximité avec les Gardiens de la Révolution, pilier du régime, a probablement pesé dans la décision .

Enfin, l'absence de précisions sur les circonstances de la blessure permet aux autorités de garder la main sur la narration. L'ambiguïté entretient le mysthe du leader tout en évitant de révéler d'éventuelles failles sécuritaires.

Comment la machine médiatique d'État met en scène le nouveau Guide

Le Guide suprême iranien exerce un contrôle absolu sur les branches militaire, judiciaire et médiatique du pays. La machine de propagande s'est immédiatement mise en ordre de marche après l'annonce de son intronisation. Les médias officiels ont diffusé des images de rassemblements populaires lui prêtant allégeance .

La terminologie employée relève d'un vocabulaire soigneusement calibré. En qualifiant Mojtaba Khamenei de "moudjahid blessé", la télévision d'État l'inscrit dans la lignée des combattants sacrés, une image qui parle autant aux Gardiens de la Révolution qu'à la base populaire.

L'absence de toute apparition publique depuis le début du conflit alimente les spéculations. Aucune photo, aucune déclaration, aucune vidéo du nouveau Guide n'ont été diffusées depuis son accession au pouvoir. Les médias d'État se contentent de répéter le terme "janbaz" sans montrer d'images de sa blessure ou de son état de santé actuel.

Le message est clair : le Guide existe, il est légitime, il a souffert pour la nation, mais il reste inaccessible, presque mystique. Une stratégie qui rappelle celle déployée pendant des décennies pour son père, rarement vu en public ces dernières années.

Impact court terme et mutations longues de l'Iran en guerre

À court terme, les prochains mois détermineront la capacité de Mojtaba Khamenei à imposer son autorité. Les Gardiens de la Révolution lui ont déjà prêté allégeance , mais des tensions internes pourraient émerger entre factions. La guerre en cours, avec ses frappes quotidiennes et ses victimes civiles, constitue un test grandeur nature.

La blessure du Guide, quelle que soit sa nature réelle, sera instrumentalisée. Si elle est récente et grave, elle pourrait contraindre à une régence temporaire. Si elle est ancienne, elle devient un titre de gloire à faire valoir. Dans les deux cas, le voile maintenu sur son état entretient l'incertitude chez les adversaires du régime.

À moyen terme, l'Iran aborde une période charnière. Les frappes du 28 février ont décapité une partie de l'état-major militaire, tuant le chef d'état-major général Abdolrahim Mousavi et le commandant des Gardiens de la Révolution Mohammad Pakpour . La reconstruction de la chaîne de commandement incombe désormais au nouveau Guide.

Le conflit a déjà fait plus de 1 200 victimes civiles selon les autorités iraniennes . Les prix du pétrole ont dépassé les 100 dollars le baril , et près de 2 000 ressortissants étrangers ont été évacués ces derniers jours . La Jordanie, Bahreïn et le Koweït ont également subi des frappes .

À long terme, la question de la survie du régime se pose. Donald Trump a qualifié la nomination de Mojtaba Khamenei d'"inacceptable" , tandis qu'Israël a juré d'éliminer tout successeur désigné . La "guerre du Ramadan" pourrait redessiner les équilibres stratégiques du Moyen-Orient pour une décennie.

Le nouveau Guide hérite d'un pays sous sanctions, en guerre ouverte avec Israël et les États-Unis, et confronté à des tensions internes. Sa capacité à maintenir la cohésion du régime déterminera l'avenir de la République islamique.

Une blessure qui en dit long sur l'état du régime

Alors que les missiles continuent de pleuvoir sur Téhéran et que la communauté internationale retient son souffle, une question demeure : un Guide suprême blessé, invisible, peut-il durablement incarner la résistance d'une nation en guerre ? La réponse, scellée dans le secret des bunkers et des hôpitaux militaires, décidera peut-être du sort de l'Iran pour les années à venir.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp