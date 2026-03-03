CAMEROUN :: Gaëlle Enganamouit : l'ancienne Lionne Indomptable serait devenue maman de jumelles :: CAMEROON

Un bonheur qui traverse les générations. Selon des informations concordantes circulant sur les réseaux sociaux et dans l'entourage de la famille, Gaëlle Enganamouit, l'une des plus grandes figures du football africain, serait devenue maman de jumelles. Une nouvelle qui réjouit tout un pays.

Une rumeur joyeuse qui en dit long

Aucun démenti n'a été opposé à cette information. L'ancienne attaquante des Lionnes Indomptables célébrerait donc en privé l'arrivée de deux petites princesses. Si le cercle familial reste discret, l'émotion est palpable chez les supporters qui ont suivi sa carrière exceptionnelle.

Un palmarès qui parle pour elle

Pour comprendre l'émotion suscitée, il faut rappeler le parcours. Élue Ballon d'Or africain 2015, Gaëlle Enganamouit n'est pas une sportive ordinaire. Elle est la buteuse historique de l'équipe nationale féminine du Cameroun. Championne d'Afrique, elle a porté haut les couleurs du pays sur les pelouses de Suède, de Chine et dans toutes les compétitions majeures.

Du terrain à la vie de famille

Cette figure emblématique du football féminin camerounais a toujours su transformer les défis en victoires. Sa combativité sur le terrain, sa puissance devant le but et son leadership ont inspiré des générations entières de jeunes filles. Aujourd'hui, c'est une double victoire personnelle qu'elle vivrait dans l'intimité.

Un symbole qui dépasse le sport

À court terme, cette naissance rappelle le rôle de modèle que jouent les sportives de haut niveau. À long terme, elle ancre un peu plus l'héritage d'Enganamouit dans la mémoire collective. Celle qui a fait vibrer tout un peuple devient désormais source d'inspiration pour une nouvelle génération, à la maison cette fois.

Une force indomptable à transmettre

Que porteront en elles ces deux petites filles ? Sans doute déjà cette force indomptable qui a fait de leur mère une légende vivante du football africain.

