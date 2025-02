CAMEROUN :: Drame à Bonabéri : deux morts dans un accident violent entre un camion et une moto à Douala :: CAMEROON

Un accident tragique s’est produit ce vendredi 28 février au matin à Bonabéri, un quartier de Douala, la capitale économique du Cameroun. Un camion a violemment percuté une moto transportant deux personnes, entraînant la mort instantanée des deux passagers. Le drame s’est déroulé au lieu-dit Gare routière Bonabéri, un endroit très fréquenté, connu pour son trafic intense et ses risques routiers.

Déroulement de l’accident

Selon les témoins sur place, le camion, qui circulait à vive allure, a percuté la moto de plein fouet. La violence du choc a été telle que les deux passagers de la moto ont perdu la vie sur le coup. Les secours, composés du Corps national des sapeurs-pompiers et des forces de police, sont rapidement intervenus pour sécuriser les lieux et procéder aux premières constatations. La circulation dans la zone a été fortement perturbée, provoquant d’importants embouteillages.

Une zone à haut risque

La Gare routière Bonabéri est un carrefour stratégique de Douala, où se croisent quotidiennement des milliers de véhicules, motos et piétons. Malgré son importance, cette zone est régulièrement le théâtre d’accidents graves, souvent causés par la vitesse excessive, le non-respect du code de la route et la cohabitation difficile entre poids lourds et usagers vulnérables comme les motocyclistes.

Sécurité routière : un défi majeur à Douala

Cet accident relance le débat sur la sécurité routière à Douala, une ville où les accidents de la route sont malheureusement fréquents. Les poids lourds, en particulier, sont souvent pointés du doigt pour leur conduite dangereuse et leur manque de respect des règles de circulation. Les autorités locales et nationales sont régulièrement interpellées pour renforcer les mesures de sécurité, notamment dans les zones à forte densité de trafic comme Bonabéri.

Appels à l’action

Face à cette tragédie, des voix s’élèvent pour exiger des actions concrètes. Parmi les propositions figurent :

- L’installation de radars de vitesse et de feux de signalisation aux carrefours dangereux.

- Le renforcement des contrôles routiers pour sanctionner les conducteurs en infraction.

- Des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la vitesse et l’importance du respect du code de la route.

Ce drame rappelle une fois de plus l’urgence d’agir pour améliorer la sécurité routière à Douala. Les autorités, les conducteurs et les usagers de la route doivent travailler ensemble pour prévenir de telles tragédies à l’avenir. En attendant, les familles des victimes sont en deuil, et la communauté de Bonabéri est sous le choc.