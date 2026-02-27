Camer.be
FIFA-Gaza : 50 millions de dollars pour des stades, zéro sanction pour Israël
MONDE ENTIER :: GéOPOLITIQUE

MONDE ENTIER :: FIFA-Gaza : 50 millions de dollars pour des stades, zéro sanction pour Israël :: WORLD

La FIFA promet 50 millions de dollars pour reconstruire des stades à Gaza. Pendant ce temps, l'équipe israélienne continue de participer à toutes les compétitions internationales. Plus de 72 000 Palestiniens ont péri depuis octobre 2023, selon les bilans disponibles. Des femmes, des enfants, mais aussi des footballeurs. L'organisation dirigée par Gianni Infantino finance les dégâts sans jamais sanctionner leur auteur. Ce double discours interroge sur la véritable fonction de l'instance.

Le contexte : deux ans d'inaction face au génocide

Des experts de l'ONU ont formellement saisi la FIFA et l'UEFA dès septembre 2024. Leur demande était claire : suspendre Israël au nom des obligations du droit international. Le sport, rappelaient-ils, ne peut fermer les yeux sur des violations graves. La réponse de Zurich n'a pas varié. La crise fut qualifiée de "problème géopolitique". Le football, disait Infantino, doit unir et non diviser. La même organisation avait pourtant suspendu la Russie en quelques jours en 2022.

Pourquoi ce deux poids deux mesures ?

L'analyse révèle un traitement différencié qui interroge la moralité sélective des instances. Quand les chars sont entrés en Ukraine, la "famille du football" fut jugée menacée. Quand les bombes s'abattent sur Gaza depuis plus de deux ans, détruisant stades et infrastructures, la réponse se limite à l'humanitaire. Cette asymétrie n'est pas un accident. Elle traduit une hiérarchie implicite dans la valeur accordée aux victimes selon les conflits.

Le décryptage d'une stratégie d'évitement

Le mécanisme est rodé. La FIFA oppose son "apolitisme" aux demandes de sanctions. Mais cet apolitisme vole en échec quand il s'agit de signer un chèque. Financer des stades est présenté comme un geste humanitaire. Suspendre une fédération est présenté comme un acte politique. Cette gymnastique rhétorique permet d'esquiver la question centrale : pourquoi une association membre liée à un génocide ne subit-elle aucune conséquence sportive ?

Les enjeux stratégiques et juridiques

La stratégie de la FIFA comporte des risques majeurs. Une plainte formelle a été déposée devant la Cour pénale internationale contre Gianni Infantino et le président de l'UEFA. Le document de 120 pages les accuse de complicité de crimes de guerre. Il vise spécifiquement l'intégration de clubs israéliens situés dans des colonies illégales. Ces clubs jouent sur des terres confisquées tandis que les Palestiniens n'ont pas accès aux compétitions. La notion de neutralité sportive vacille.

Les conséquences pour la crédibilité du sport

À court terme, la FIFA préserve ses intérêts commerciaux. Les diffuseurs et sponsors ne font pas pression. À long terme, c'est sa légitimité qui s'effrite. Des supporters organisent des campagnes de boycott. Des gouvernements, comme l'Espagne, dénoncent le double standard. D'anciens joueurs, Eric Cantona en tête, appellent à la suspension d'Israël. L'institution construit elle-même les conditions de sa propre contestation.

Une question qui engage l'avenir du football

La FIFA peut-elle durablement financer les conséquences des crimes sans jamais en interroger les auteurs ? En maintenant Israël en compétition tout en versant des indemnités aux victimes, elle normalise l'idée que la destruction de Gaza est une tragédie à financer, et non un crime à punir. La question reste posée : jusqu'où le sport peut-il tolérer l'impunité avant de perdre toute crédibilité morale ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#FIFA #Gaza #Israel #Genocide #SportEtPolitique #DoubleDiscours #Palestine #CPI #Infantino #JusticePourGaza

Lire aussi dans la rubrique GéOPOLITIQUE

FIFA-Gaza : 50 millions de dollars pour des stades, zéro sanction pour Israël
Expulsée vers le Cameroun alors qu'elle fuyait les persécutions : l'histoire de Farah
Les déportés secrets de Trump détenus à Yaoundé : le compound d'Elig-Essono révélé
Migrants expulsés par Trump au Cameroun : le grand déni de Yaoundé
Jeunes enrôlés de force en Russie, les dirigeants sortent du silence
Trump expulse des migrants vers le Cameroun malgré leurs protections judiciaires
Iran-USA : Téhéran prêt à la guerre pour défendre son programme nucléaire
Pourquoi Trump renonce à frapper l'Iran : la Russie et la Chine changent la donne
La Russie accuse Macron de préparer l'élimination de dirigeants africains
Niger : après l’attaque de Niamey, des accusations qui enflamment le Sahel
Rwanda contre Royaume-Uni : bataille judiciaire autour de l'accord migratoire abandonné
Trump et l'Iran : quand le fantasme militaire rencontre la réalité géopolitique
Devenez Rédacteur

Les + récents

16:25
Douala : explosion d'un camion-citerne à Yassa, un bilan humain redouté

Douala : explosion d'un camion-citerne à Yassa, un bilan humain redouté
15:57
​PAUL BIYA,LE SACRE DE LA PAIX ET LA FOI INÉBRANLABLE:Le Pape Léon XIV invité au Cameroun

​PAUL BIYA,LE SACRE DE LA PAIX ET LA FOI INÉBRANLABLE:Le Pape Léon XIV invité au Cameroun
15:29
Issa Tchiroma Bakary dénonce 50 morts et lance un appel à la diaspora

Issa Tchiroma Bakary dénonce 50 morts et lance un appel à la diaspora
14:17
FIFA-Gaza : 50 millions de dollars pour des stades, zéro sanction pour Israël

FIFA-Gaza : 50 millions de dollars pour des stades, zéro sanction pour Israël
13:26
Affaire Miss Cameroun 2025 : la viralité meurtrière, le prix de la honte numérique

Affaire Miss Cameroun 2025 : la viralité meurtrière, le prix de la honte numérique

GéOPOLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo