Alors que le Cameroun s’apprête à accueillir le nouveau souverain pontife, Jean Jaures Ngapout lance un avertissement stratégique. La venue du pape, prévue dans les prochains mois, ne doit pas être un simple événement religieux. Elle constitue une opportunité médiatique sans précédent.

Ce que Ngapout dénonce

Intervenant sur Équinoxe TV, le politicien a livré une analyse coupante. Selon lui, les précédentes visites papales n’ont rien changé à la situation du pays. « Trois papes sont venus, ou quatre visites de papes ont eu lieu, et aucun miracle ne s’est produit », a-t‑il martelé. Il refuse l’attentisme et appelle à « rester sur Terre ».

Pourquoi la visite du pape est stratégique

L’argument de Ngapout repose sur un levier simple mais puissant : les caméras du monde entier seront braquées sur le Cameroun. Chaque geste, chaque image sera relayée instantanément. Une seule banderole visible pendant la cérémonie pourrait faire le tour de la planète. Il propose un message clair : « Libérez les jeunes emprisonnés pendant la crise postélectorale ».

Comment transformer l’événement en levier politique

Le décryptage de Ngapout met en lumière un angle mort des visites officielles. Les hauts dirigeants, y compris religieux, ont souvent soutenu les puissants et écrasé les faibles, selon lui. La visite papale devient alors une tribune pour rappeler au monde les oubliés de la crise postélectorale. Les jeunes toujours derrière les barreaux incarnent cette injustice silencieuse.

Les enjeux à court et long terme

À court terme, une telle action obligerait les autorités à réagir sous pression médiatique. À long terme, elle poserait la question du rôle des institutions religieuses dans la défense des droits humains. Le Vatican lui‑même serait confronté à sa propre responsabilité morale face à des dirigeants qu’il côtoie.

Une question qui engage

L’appel de Jean Jaures Ngapout est-il une simple provocation ou une feuille de route pour la société civile ? Une chose est sûre : le prochain voyage papal au Cameroun ne ressemblera à aucun autre si cette stratégie de la banderole unique est mise en œuvre.

