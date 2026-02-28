FRANCE :: Ali Bongo bloqué à Paris : le refus de visa qui change tout

L'ancien président gabonais ne peut pas rejoindre sa famille à Londres. Ali Bongo Ondimba est cloué à Paris, victime d'un problème administratif aux lourdes implications géopolitiques.

UN SÉJOUR FORCÉ DANS LA CAPITALE FRANÇAISE

Selon les informations de Jeune Afrique, Ali Bongo Ondimba séjourne actuellement dans sa résidence de l'avenue Foch, à Paris. L'ex-chef de l'État gabonais souhaitait gagner Londres, où une partie de sa famille réside. Mais un obstacle de taille l'en a empêché : l'obtention d'un visa pour le Royaume-Uni lui a été refusée. Il attend désormais une régularisation de sa situation auprès des autorités britanniques.

LE TÉMOIN GÊNANT D'UNE ÈRE RÉVOLUE

Cette situation met en lumière l'isolement croissant de l'ancienne première famille gabonaise. Le magazine précise que son épouse, Sylvia Bongo, est également empêchée de le rejoindre à Paris. Le couple, qui a régné sur le Gabon pendant des décennies, se retrouve aujourd'hui dispersé et contraint, confronté aux lenteurs et à la rigueur des administrations européennes. Le silence des autorités françaises et britanniques sur ce dossier est assourdissant.

POURQUOI CE BLOCAGE ADMINISTRATIF ?

Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce refus de visa. Il peut s'agir d'une conséquence directe du changement de régime à Libreville. Après le coup d'État du 30 août 2023, les relations entre le Gabon et ses partenaires internationaux ont été réévaluées. Délivrer un visa à l'ancien président, dont l'état de santé est fragile, pourrait être perçu comme un geste politique délicat pour Londres. Le Royaume-Uni cherche probablement à éviter toute controverse diplomatique avec les nouvelles autorités gabonaises.

UN SYMBOLE DE LA FIN D'UNE INFLUENCE

À court terme, cet incident est un embarrassant contretemps personnel pour Ali Bongo. À long terme, il symbolise la perte d'influence de l'ancien président. Incapable de se déplacer librement, il apparaît comme une figure du passé, tributaires des règles qu'il contournait peut-être autrefois. Sa résidence parisienne, autrefois lieu de pouvoir et de réceptions, devient une cage dorée.

Cette situation pose une question fondamentale sur le sort des anciens dirigeants africains après leur chute. Leurs réseaux et leurs privilèges survivent-ils à leur mandat, ou s'évaporent-ils avec le pouvoir ? La réponse se trouve peut-être dans ce refus de visa.

