Visite du Pape au Cameroun : la libération des prisonniers politiques, condition de sa crédibilité
Le Pape François s'apprête à fouler le sol camerounais. Présenté comme un homme de paix et de justice, son voyage est très attendu. Mais pour une partie de la population et de l'opposition, cette visite n'aura de sens qu'à une condition : que le souverain pontife demande et obtienne la libération de tous les prisonniers politiques qui croupissent dans les geôles du pays.

Des prisons qui interrogent la justice

Depuis la présidentielle d'octobre 2025, des centaines, voire des milliers de personnes sont détenues. Leur point commun ? Avoir contesté les résultats officiels ou manifesté leur soutien à l'opposant Issa Tchiroma Bakary. Beaucoup sont incarcérés sans jugement, parfois dans des conditions inhumaines. Les organisations de défense des droits humains évoquent un chiffre proche de deux mille détenus politiques. Une situation que la venue du Pape pourrait mettre en lumière.

L'exigence d'un geste fort

Le Vatican a toujours insisté sur la dimension spirituelle et humanitaire des voyages pontificaux. Mais derrière les prières et les bénédictions, il y a une réalité politique. Accueillir un "messager de la paix" dans un pays où des opposants croupissent en prison sans procès crée une contradiction difficile à ignorer. Si le Pape reste silencieux sur cette question, son message de paix perdra de sa substance. Il ne sera qu'un visiteur de plus, cautionnant par son silence l'injustice.

Le précédent des interventions papales

L'histoire récente montre que les papes savent interpeller les pouvoirs en place. En Amérique latine, en Afrique, des prises de parole publiques ont conduit à des libérations de prisonniers. Le Vatican dispose d'une influence diplomatique réelle. Au Cameroun, cette influence pourrait être mise au service des détenus. Encore faut-il que le souverain pontife, ou ses représentants locaux, choisissent d'en faire usage.

Les conséquences d'un silence ou d'une parole

À court terme, une libération des prisonniers politiques avant ou pendant la visite serait un signal fort. Elle redorerait l'image du régime et donnerait un contenu concret au message papal. À long terme, cela pourrait ouvrir la voie à un véritable dialogue national. L'Église camerounaise, qui hésite souvent entre proximité avec le pouvoir et défense des opprimés, serait confortée dans son rôle de médiateur. À l'inverse, si rien ne bouge, le fossé entre le discours et la réalité se creusera un peu plus.

Une question qui engage l'avenir

Le Pape viendra-t-il au Cameroun pour bénir le pouvoir en place ou pour porter la voix des sans-voix ? La réponse dépendra de sa capacité à aborder le sujet des prisonniers politiques. Pour des milliers de Camerounais et leurs familles, cette visite est peut-être le dernier espoir de voir la lumière. Si le messager de paix repart sans avoir rien demandé, que restera-t-il de son message ?

