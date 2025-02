26 projets non réalisés au Cameroun depuis 2014 : promesses gouvernementales en attente en 2024 :: CAMEROON

Depuis 2014, le gouvernement camerounais a annoncé plusieurs projets ambitieux visant à transformer l'économie et améliorer les conditions de vie des citoyens. Cependant, en 2024, de nombreuses promesses restent non tenues, suscitant des interrogations et des frustrations parmi la population. Voici une liste de 26 projets qui n'ont pas vu le jour, malgré les annonces officielles.

Infrastructures et transports

1. Tramway à Yaoundé : Annoncé en 2014, ce projet devait révolutionner les transports urbains. En 2024, rien n'a été concrétisé.

2. Rénovation de l'aéroport de Douala : Un budget de 153 milliards de FCFA avait été alloué en 2012. Aujourd'hui, les travaux n'ont pas débuté.

3. Aéroport de Kribi : Promis en 2014, ce projet reste dans les cartons.

4. Extension du chemin de fer vers le Tchad : Annoncée en 2014, cette infrastructure stratégique n'a pas été réalisée.

Énergie et environnement

5. 35 MW d'énergie solaire : Eneo devait installer ces capacités dans les régions septentrionales d'ici 2019. En 2024, rien n'a été fait.

6. Projet éolien sur le Mont Bamboutos : Annoncé en 2015, ce projet n'a pas abouti.

7. Production d'électricité à Édea : Un consortium norvégien devait produire entre 150 et 300 MW en 2015. Aucune réalisation à ce jour.

Agriculture et agro-industrie

8. Culture des arbres fruitiers : Un projet de 178,5 milliards de FCFA lancé en 2015 n'a pas été mis en œuvre.

9. Industrialisation du manioc : 21,3 milliards de FCFA étaient prévus en 2015 pour développer cette filière. Rien n'a été fait.

10. Transformation du maïs dans le Noun : Un investissement de 3,5 milliards de FCFA promis en 2017 est resté lettre morte.

11. Plantation d'anacardiers : Le Cameroun visait 100 000 hectares en 2017 pour devenir un leader mondial. Aucun progrès notable.

12. Usine de transformation de manioc à Sangmelima : Annoncée en 2015, cette usine n'a pas vu le jour.

13. Projet agropoles à Massoumbou : Prévu en 2017, ce projet de pisciculture n'a pas été réalisé.

Industrie et technologie

14. Usine d'engrais de Ferrostaal : Alimentée par le gisement d'Etinde, ce projet annoncé en 2013 n'a pas abouti.

15. Complexe de transformation de bois : Promis en 2012, ce projet n'a pas été concrétisé.

16. Unité de montage de véhicules à Kribi : Annoncée en 2015, cette unité n'existe pas.

17. Transformation du cacao : Le Cameroun devait transformer 230 000 tonnes de cacao en 2012. Rien n'a été fait.

18. Production de bauxite : Le pays devait devenir le premier producteur africain en 2014. Aucun résultat.

Santé et communication

19. Santé pour tous en l'an 2000 : Cet objectif n'a pas été atteint, et le paludisme reste un fléau.

20. Télévision numérique terrestre (TNT) : Le basculement annoncé en 2015 n'a pas eu lieu.

21. Lancement d'un satellite : Promis en 2019, ce projet n'a pas abouti.

Autres projets

22. Hôtel Radisson Blue : Annoncé pour 2019, cet hôtel n'a pas été construit.

23. Tour TOUREL à Yaoundé : Ce bâtiment de 41 étages, promis en 2015, n'a pas été réalisé.

24. Plan de relance cacao-café : 600 milliards de FCFA étaient prévus en 2014. Aucune action concrète.

25. Unité de production de caoutchouc : Annoncée en 2019, cette unité n'existe pas.

26. Centre d'analyse agro-industriel : Promis en 2017, ce centre n'a pas été créé.

Conclusion

Ces projets non réalisés soulèvent des questions sur la gestion des ressources et la priorisation des initiatives publiques. Les Camerounais attendent des réponses et des actions concrètes pour relancer l'économie et améliorer leur quotidien. Il est essentiel de rappeler ces engagements aux autorités pour garantir un avenir meilleur.