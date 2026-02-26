Miss Cameroun : 4 reines détrônées, le système COMICA dans le viseur :: CAMEROON

Au moins quatre Miss Cameroun ont été détrônées depuis la création du concours. Les motifs officiels varient, mais un pattern inquiétant se dessine. Derrière les communiqués lisses du Comité d'Organisation Miss Cameroun (COMICA), d'anciennes lauréates brisent l'omerta. Leurs témoignages, livrés en privé, décrivent un système qu'elles qualifient de prédation pure.

Des destructions en série aux motifs discutables

Les cas s'accumulent sans que l'institution ne daigne fournir d'explications convaincantes. Chaque destitution suit un schéma similaire : une Miss fraîchement élue, souvent sans expérience préalable des arcanes du pouvoir, se heurte à des exigences qu'elle juge inacceptables. Refus de se plier à certaines directives, volonté d'indépendance, défense de son intégrité : les motifs réels diffèrent des justifications officielles.

La dernière en date, Josiane Golonga, Miss Cameroun 2025, a été arrêtée puis placée en garde à vue pour être venue récupérer ses effets personnels avec un huissier. Avant elle, d'autres ont subi le même sort. Les Miss Cameroun déchues forment désormais une liste trop longue pour être le fruit du hasard.

Le COMICA, un système d'emprise sur les jeunes femmes

Ce que révèlent les témoignages recueillis auprès d'anciennes lauréates est glaçant. Pressions psychologiques, exigences démesurées, clauses contractuelles abusives, surveillance rapprochée : le COMICA fonctionnerait comme un système de contrôle absolu sur celles qui portent la couronne.

« Celles qui survivent » : l'expression employée par nos sources n'est pas anodine. Survivre au COMICA signifierait traverser l'année de règne sans être détruite professionnellement ou psychologiquement. Plusieurs miss auraient développé des traumatismes durables après leur expérience. L'abus de pouvoir serait la norme, l'arbitraire, la règle.

Des histoires d'horreur soigneusement cachées

Nos informations font état de récits que les intéressées n'osent rendre publics, par peur des représailles judiciaires ou professionnelles. Certaines auraient été contraintes à des compromissions. D'autres auraient vu leur image utilisée sans leur consentement pour des opérations commerciales douteuses. Plusieurs évoquent des conditions de détention morales et physiques indignes pendant leur règne.

Le mécanisme est toujours le même : l'isolement progressif, la mise sous tutelle, puis la sanction si la miss tente de s'affranchir du cadre imposé. Le code de conduite, déjà dénoncé par des juristes, servirait d'arme de destruction massive contre celles qui refusent de se soumettre.

Un système à démonter pour protéger les futures candidates

À court terme, chaque nouvelle destitution alimente un bad buzz que le COMICA tente d'éteindre par le silence ou la contre-information. À long terme, c'est la survie même du concours qui est en jeu. Quelle jeune femme acceptera de s'exposer à un tel risque ? Quelle famille laissera sa fille participer à un système qui transforme les reines de beauté en cibles ?

Les observateurs s'accordent sur un point : seule une réforme en profondeur, avec la création d'un organe de contrôle indépendant et la révision complète des statuts, pourrait sauver l'institution. Mais le COMICA semble jusqu'ici imperméable à toute critique. Le système à démonter résiste.

Combien de Miss devront encore tomber ?

Alors que les témoignages s'accumulent et que les réseaux sociaux s'enflamment, une question devient brûlante : le COMICA finira-t-il par rendre des comptes, ou faudra-t-il que d'autres jeunes femmes voient leur vie brisée pour que la lumière soit faite sur ce qui est devenu, selon ses victimes, une machine à broyer les rêves ?

