Camer.be
l’Atawi-3A3, le drone marin made in Cameroon qui veut garder un œil sur les eaux du littoral
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: l’Atawi-3A3, le drone marin made in Cameroon qui veut garder un œil sur les eaux du littoral

Ils sont ingénieurs, entrepreneurs, et camerounais. Ce vendredi 27 février 2026, l’équipe de Sparte Robotics a choisi Douala pour lever le voile sur l’Atawi-3A3, un drone de surface télépilotée — un USV, Unmanned Surface Vehicle — conçu pour naviguer là où les hommes peinent à surveiller : les eaux portuaires, les côtes, les infrastructures immergées. 

Le cadre choisi, un cocktech, mélange cocktail et technologie, a attiré une assistance aussi diverse qu’inattendue : délégué régional du minresi-Littoral, officiers de la Marine nationale, acteurs de la chaîne logistique portuaire, responsables de cartographie, chefs traditionnels, étudiants. Autant de mondes qui, le temps d’une soirée, ont convergé autour d’un engin de quelques dizaines de kilos posé au centre de la salle.

De Mami Water aux eaux de ballast

L’Atawi-3A3 n’est pas sorti de nulle part. Il est le fruit d’une observation méthodique des lacunes du secteur portuaire camerounais. « Nous avons travaillé sur le projet avec l’accompagnement du Port autonome de Kribi, qui nous a fait part de beaucoup de lacunes au niveau de la gestion des eaux de ballast et les déversements frauduleux », raconte Jacques Eone, directeur général de Sparte Robotics. Le drone, dont le nom s’inspire de Mami Water — figure mythique des eaux africaines —, peut embarquer capteurs et échosondeurs pour mesurer la qualité de l’eau, effectuer des relevés bathymétriques, inspecter des infrastructures comme le pont d’Édéa, ou détecter des concentrations de gaz dangereuses. Une polyvalence qui évoque, entre autres, le spectre de catastrophes comme celle du lac Nyos. Avec une autonomie d’une à deux heures et une portée de 5 m pour l’instant, l’engin a déjà été testé sur plusieurs eaux du littoral camerounais avec des résultats concluants.

Un écosystème qui se construit brique par brique

Ce lancement ne serait pas complet sans évoquer la dimension collective du projet. Le Port autonome de Kribi accompagne Sparte Robotics depuis plus d’un an et demi, notamment via son programme PAK Azure, orienté valorisation des données portuaires dans une logique de Smart Port. « Ce n’est pas une innovation gadget, mais une innovation utile parce qu’elle répond à une problématique qui a été bien explicitée. Je pense que dans les années à venir, cette solution gagnera en robustesse », déclare Habib Iya, chef de la représentation du Port autonome de Kribi à Douala.

Derrière l’Atawi-3A3, une équipe d’ingénieurs issus de Polytechnique Yaoundé, Polytechnique Douala et d’autres grandes écoles du pays. Les cofondateurs de Sparte Robotics, eux, sont éparpillés entre le Cameroun, l’Europe, les États-Unis et la Chine — mais revendiquent tous la même origine. « C’est des Camerounais qui vont chercher l’expérience et les compétences ailleurs et qui les rapportent au Cameroun pour aider l’industrie camerounaise », résume M. Eone

La prochaine étape annoncée est une version 2 du drone, après les premiers retours terrain. Sparte Robotics dit aussi observer les segments des drones aériens UAV et terrestres HGV. Ouverte aux collaborations nationales comme internationales, elle avance avec une conviction : « Seul, on ne peut rien faire. Et ensemble, on peut faire d’immenses choses. »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

l’Atawi-3A3, le drone marin made in Cameroon qui veut garder un œil sur les eaux du littoral
Douala : explosion d'un camion-citerne à Yassa, un bilan humain redouté
Polémique autour du récit français du retour militaire
Transit portuaire Zone Cemac: Le Tchad déplore l'insuffisance des Gps et balises au port de Douala
1xBet et son nouvel ambassadeur, Magasco, lancent la campagne « Woman Hero » au Cameroun
Fiasco au commissariat d'Odza : la plainte du COMICA contre Josiane Golonga rejetée par la police
Miss Cameroun : 4 reines détrônées, le système COMICA dans le viseur
Les Femmes entrepreneures Connectent les expériences pour participer au développement de l’Afrique
Miss Cameroun 2025 : le code de conduite du COMICA qui scandalise les juristes
Foncier:les chefs traditionnels désormais habilités à délivrer des titres provisoires dès avril 2026
Scandale au Mindcaf: Shanda Tonme écrit à Dion Ngute
Ouganda : deux femmes arrêtées pour un baiser, la loi anti-gay fait une nouvelle victime
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:13
l’Atawi-3A3, le drone marin made in Cameroon qui veut garder un œil sur les eaux du littoral

l’Atawi-3A3, le drone marin made in Cameroon qui veut garder un œil sur les eaux du littoral
01:58
Sécurité maritime : Washington épingle les failles du Cameroun et renforce les contrôles

Sécurité maritime : Washington épingle les failles du Cameroun et renforce les contrôles
01:35
Visite du Pape au Cameroun : la libération des prisonniers politiques, condition de sa crédibilité

Visite du Pape au Cameroun : la libération des prisonniers politiques, condition de sa crédibilité
17:34
2000 prisonniers politiques, les évêques peuvent-ils les libérer avant la visite du Pape ?

2000 prisonniers politiques, les évêques peuvent-ils les libérer avant la visite du Pape ?
17:04
Miss Cameroun 2025 brise le silence : « Je vais bien, je refuse la haine »

Miss Cameroun 2025 brise le silence : « Je vais bien, je refuse la haine »

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo