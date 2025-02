CAMEROUN :: Brenda Biya vs Dencia Sonkey : bataille judiciaire à 100 millions de dollars sur Instagram :: CAMEROON

Une bataille judiciaire retentissante oppose depuis plusieurs années Brenda Biya, fille du président camerounais Paul Biya, et Dencia Sonkey, une artiste et femme d’affaires d’origine camerounaise. Ce conflit, qui a débuté en 2015, trouve son origine dans des accusations de fraude et d’usurpation d’identité sur Instagram, et a depuis pris une ampleur considérable, avec des enjeux financiers estimés à 100 millions de dollars.

Les origines du conflit

Tout commence en juillet 2015, lorsque Brenda Biya, alors installée à Beverly Hills, cherche à promouvoir sa marque personnelle. Par l’intermédiaire de son responsable des relations publiques, Chris Blanchard, elle entre en contact avec Dencia Sonkey, une artiste connue pour ses collaborations avec des stars internationales comme Chris Brown et Lady Gaga. Dencia est sollicitée pour organiser une séance photo destinée à booster l’image de Brenda sur les réseaux sociaux.

Cependant, les relations entre les deux femmes se dégradent rapidement. Dencia Sonkey accuse Brenda Biya d’avoir utilisé son identité et son réseau pour des gains personnels sans son consentement. De son côté, Brenda Biya conteste ces allégations et riposte en portant plainte pour diffamation et fraude.

Les accusations et les répliques

Dencia Sonkey affirme que Brenda Biya a usurpé son identité sur Instagram pour obtenir des avantages financiers et médiatiques. Elle soutient que des publications frauduleuses ont été faites en son nom, endommageant sa réputation et ses affaires. En réponse, Brenda Biya nie ces accusations et accuse Dencia d’avoir orchestré une campagne de dénigrement contre elle.

Le conflit s’est rapidement transformé en une guerre médiatique, avec des échanges virulents sur les réseaux sociaux et des déclarations publiques des deux parties. Les enjeux financiers sont colossaux, avec des demandes de dommages et intérêts s’élevant à 100 millions de dollars.

Les implications juridiques

Cette affaire a des ramifications juridiques complexes, impliquant des avocats de haut vol et des procédures judiciaires aux États-Unis et au Cameroun. Les deux parties se battent pour défendre leur réputation et leurs intérêts financiers, dans un dossier qui mêle droit à l’image, fraude numérique et diffamation.

Un conflit qui divise l’opinion

Cette bataille judiciaire a suscité de vives réactions au sein de la communauté camerounaise et au-delà. Certains soutiennent Brenda Biya, estimant qu’elle est victime d’une campagne de déstabilisation. D’autres prennent le parti de Dencia Sonkey, critiquant ce qu’ils perçoivent comme un abus de pouvoir et de privilège.

L’affaire entre Brenda Biya et Dencia Sonkey est bien plus qu’un simple différend personnel. Elle met en lumière les défis liés à la gestion de l’image sur les réseaux sociaux, ainsi que les enjeux de réputation et de justice dans un monde de plus en plus connecté. Alors que le procès se poursuit, l’issue de cette bataille reste incertaine, mais elle continuera sans doute à alimenter les débats sur les limites de la célébrité et du pouvoir.