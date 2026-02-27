1xBet et son nouvel ambassadeur, Magasco, lancent la campagne « Woman Hero » au Cameroun :: CAMEROON

1xBet et son nouvel ambassadeur, Magasco, lancent la campagne « Woman Hero » au Cameroun à l’occasion de la Journée internationale des femmes

Derrière de nombreuses réussites personnelles et professionnelles se cachent des femmes dont les décisions ont changé le cours des vies de certains individus. Leur influence se manifeste dans les résultats obtenus, pourtant leurs noms sont rarement cités publiquement.

Pour célébrer la Journée internationale des femmes, 1xBet Cameroun, en collaboration avec son nouvel ambassadeur, Magasco, lance « Woman Hero », une vaste campagne de promotion visant à mettre en lumière les femmes dont les actions concrètes ont eu un impact réel. Cette initiative utilise le récit comme outil de reconnaissance publique et d’impact mesurable.

Un concours national de récits avec des prix en cash

Au cœur de « Woman Hero » se trouve un concours national sur les réseaux sociaux, organisé sur la page Instagram officielle de 1xBet Cameroun. Du 1ᵉʳ au 6 mars, les Camerounais sont invités à partager l’histoire d’une femme qui a influencé leur parcours. Les participants sont invités à décrire une Woman Hero dont une décision, un sacrifice ou un geste de soutien a marqué leur vie – dans les domaines de l’éducation, de la carrière, du sport ou du développement personnel.

Trois histoires gagnantes seront sélectionnées sur la base de leur authenticité, de leur clarté et de leur résultat réel. Chaque lauréat recevra un prix monétaire adéquat, remis sous forme de certificat officiel lors d'une cérémonie publique.

Le choix d'attribuer des prix financiers plutôt que des cadeaux matériels reflète l'orientation pratique de l’initiative. En apportant un soutien financier direct, 1xBet souhaite contribuer concrètement aux aspirations des lauréats et positionner la marque comme un acteur du progrès dans la vie réelle.

Reconnaissance publique intégrée à l'événement de l'ambassadeur

La campagne culminera le 13 mars lors de la conférence de presse officielle présentant Magasco comme ambassadeur de 1xBet. Le programme « Woman Hero » occupe une place centrale lors de cet événement. Les trois lauréats sélectionnés seront invités sur scène et les prix leur seront remis personnellement par Magasco, faisant de cette remise de prix le moment fort de la journée.

Qui est votre Woman Hero et quel impact concret a-t-elle eu sur votre parcours de vie ?

Ma héroïne est ma mère. Nous l'appelions la dame de fer car elle nous apprenait à respecter les gens et le temps.

À quel moment sa décision ou son soutien sont-ils devenus un tournant dans votre carrière ou votre développement personnel ? Merci de partager cet épisode sous forme d’un récit détaillé.

Elle a insisté pour que j'obtienne mon diplôme avant de me lancer dans la musique, et cela a eu une grande influence sur ma carrière actuelle, car j'utilise maintenant toutes les connaissances que j'ai acquises dans mon travail au quotidien.

Quels principes ou traits de caractère que vous avez reçus d’elle appliquez-vous consciemment dans votre travail aujourd’hui ?

Elle est très ponctuelle et très disciplinée. J'ai hérité de toutes ces qualités.

Selon vous, pourquoi la contribution réelle des femmes à la construction de l’avenir reste-t-elle souvent en dehors de l’attention publique ?

Je pense que la contribution des femmes est très évidente, mais souvent sous-estimée, car certains pensent que la place des femmes est dans la cuisine.

Quelle est l’importance de reconnaître publiquement l’influence des femmes dans la société aujourd’hui ?

Il est important de reconnaître la contribution des femmes dans notre société actuelle, car, à partir de la vie elle-même, les femmes jouent un rôle clé et risqué. Leurs efforts méritent d’être distingués.

Participez et partagez l’histoire d’une Woman Hero !

Pour participer à « Woman Hero », les participant·e·s doivent publier leur histoire originale sous la publication principale de la campagne sur la page Instagram officielle de 1xBet Cameroun. Le processus est simple : décrivez la femme qui a influencé votre vie, expliquez ce qu’elle a fait et comment cela a changé votre parcours.

Plus d’informations et tous les détails de participation sont disponibles sur le compte Instagram officiel de 1xBet Cameroun :

https://instagram.com/1xbetcameroon

