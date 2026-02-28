Camer.be
Une coupure de courant d’ENEO interrompt la cérémonie du Ballon d’Or en direct
CAMEROUN :: SOCIETE

Yaoundé, sous les projecteurs, puis dans le noir. La cérémonie du Cameroon Ballon d’Or a basculé dans l’ombre. Un blackout électrique, en direct à la télévision nationale, a plongé les invités dans le noir.

UNE CÉRÉMONIE PLONGÉE DANS LE NOIR

Samedi soir, le palais des congrès de Yaoundé accueillait le gotha du football camerounais. La cérémonie du Cameroon Ballon d’Or, organisée par la FECAFOOT, réunissait la Première Dame Chantal Biya, le président Samuel Eto’o, des ministres et des représentants de la CAF. Mais au moment de la consécration, l’électricité a été coupée. Les visages des personnalités, un instant éclairés par la seule lumière des flashs des téléphones portables, ont fait le tour des réseaux sociaux.

L'OMBRE D'ENEO SUR L'ÉVÉNEMENT

Selon des sources concordantes, le fournisseur national ENEO est à l’origine de cette interruption. Si l’entreprise n’a pas communiqué officiellement, l’incident technique s’est transformé en incident politique et médiatique. La gêne était palpable dans la salle. L’image d’une nation qui bute sur ses infrastructures, au moment même où elle honore ses champions, a été diffusée en direct.

Cette coupure de courant n’est pas un simple incident technique. Dans un contexte de visibilité maximale, avec la Première Dame et les hautes instances du football africain présentes, la défaillance devient un symbole. Elle soulève des questions sur la fiabilité du réseau électrique camerounais, mais aussi sur la gestion des événements d’État. Pourquoi une telle panne n’a-t-elle pas été anticipée par des groupes électrogènes de secours dans un lieu aussi stratégique ?

UN COUAC AUX LOURDES CONSÉQUENCES

L’impact est double. À court terme, c’est l’humiliation d’une cérémonie retransmise en direct. À long terme, c’est l’image de marque du Cameroun et de ses institutions qui est écornée. Pour la FECAFOOT, dirigée par Samuel Eto’o, c’est un couac organisationnel majeur. L’absence d’explication officielle de la part d'ENEO laisse place à toutes les spéculations, alimentant la frustration en ligne.

QUEL AVENIR POUR LES GRANDS ÉVÉNEMENTS AU CAMEROUN ?

Cet incident révèle une fragilité systémique. Alors que le Cameroun ambitionne d’accueillir de grands événements internationaux, la question de la stabilité de son réseau électrique reste un défi majeur. Le pays peut-il vraiment viser l’excellence sportive sans garantir l’énergie nécessaire à sa mise en lumière ?

