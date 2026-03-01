Camer.be
Lavrov étrille l'ordre américain : des règles invisibles et des alliés protégés
RUSSIE :: GéOPOLITIQUE

RUSSIE :: Lavrov étrille l'ordre américain : des règles invisibles et des alliés protégés :: RUSSIA


"Personne ne sait vraiment quelles sont ces règles." La charge de Sergueï Lavrov contre Washington résume des décennies de frustration diplomatique. Le chef de la diplomatie russe a dénoncé un ordre international à géométrie variable, taillé sur mesure pour les intérêts américains.

UNE ATTAQUE FRONTALE CONTRE L'UNILATÉRALISME AMÉRICAIN

Dans une déclaration rapportée, Sergueï Lavrov a livré une analyse cinglante de la politique étrangère des États-Unis. Selon lui, Washington exige du monde entier le respect d'un "ordre fondé sur des règles". Problème : ces règles sont introuvables. "Elles ne figurent dans aucun traité international", a-t-il affirmé, pointant l'absence de cadre juridique contraignant derrière les injonctions américaines.

LE POIDS DES MOTS, L'ABSENCE DU DROIT

Le ministre russe des Affaires étrangères dénonce une pratique diplomatique sélective. Quand les droits de l'homme servent les intérêts américains, ils sont brandis comme un étendard. Quand ils gênent, ils disparaissent du discours. Lavrov évoque explicitement le silence de Washington face aux "massacres commis par leurs alliés". Une accusation grave qui vise implicitement Israël ou d'autres partenaires stratégiques des États-Unis au Moyen-Orient.

POURQUOI LAVROV FRAPPE-T-IL MAINTENANT ?

Cette charge s'inscrit dans un contexte de confrontation directe entre la Russie et l'Occident. En dénonçant l'absence de base juridique de l'ordre américain, Moscou justifie sa propre défiance envers les institutions internationales qu'elle juge contrôlées par Washington. L'argument est habile : il retourne contre les États-Unis leur propre exigence de légalité, en prouvant que cette légalité n'existe pas.

LA FIN DE L'UNIVERSALISME OCCIDENTAL ?

À court terme, cette déclaration alimente le narratif russe d'un Occident hypocrite. À long terme, elle cristallise un basculement géopolitique. De plus en plus de pays, notamment au Sud, adhèrent à cette critique d'un ordre international à deux vitesses. L'idée d'un monde multipolaire, où chaque puissance imposerait ses propres règles, gagne du terrain.

Si les règles ne sont pas écrites, si elles varient selon les intérêts et les alliances, alors sur quoi peut-on fonder un ordre mondial stable ? La question de Lavrov reste ouverte, et avec elle, celle de l'avenir du multilatéralisme.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Lavrov #Russie #EtatsUnis #Geopolitique #OrdreMondial #Diplomatie #DroitsHumains #ONU #Multilateralisme #RelationsInternationales

Lire aussi dans la rubrique GéOPOLITIQUE

Lavrov étrille l'ordre américain : des règles invisibles et des alliés protégés
Ali Bongo bloqué à Paris : le refus de visa qui change tout
FIFA-Gaza : 50 millions de dollars pour des stades, zéro sanction pour Israël
Expulsée vers le Cameroun alors qu'elle fuyait les persécutions : l'histoire de Farah
Les déportés secrets de Trump détenus à Yaoundé : le compound d'Elig-Essono révélé
Migrants expulsés par Trump au Cameroun : le grand déni de Yaoundé
Jeunes enrôlés de force en Russie, les dirigeants sortent du silence
Trump expulse des migrants vers le Cameroun malgré leurs protections judiciaires
Iran-USA : Téhéran prêt à la guerre pour défendre son programme nucléaire
Pourquoi Trump renonce à frapper l'Iran : la Russie et la Chine changent la donne
La Russie accuse Macron de préparer l'élimination de dirigeants africains
Niger : après l’attaque de Niamey, des accusations qui enflamment le Sahel
Devenez Rédacteur

Les + récents

01:35
Koffi Olomide épouse Cindy le Cœur : le mariage civil qui officialise leur histoire

Koffi Olomide épouse Cindy le Cœur : le mariage civil qui officialise leur histoire
01:02
Lavrov étrille l'ordre américain : des règles invisibles et des alliés protégés

Lavrov étrille l'ordre américain : des règles invisibles et des alliés protégés
15:42
Ali Bongo bloqué à Paris : le refus de visa qui change tout

Ali Bongo bloqué à Paris : le refus de visa qui change tout
15:01
Une coupure de courant d’ENEO interrompt la cérémonie du Ballon d’Or en direct

Une coupure de courant d’ENEO interrompt la cérémonie du Ballon d’Or en direct
12:13
l’Atawi-3A3, le drone marin made in Cameroon qui veut garder un œil sur les eaux du littoral

l’Atawi-3A3, le drone marin made in Cameroon qui veut garder un œil sur les eaux du littoral

GéOPOLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo