RUSSIE :: Lavrov étrille l'ordre américain : des règles invisibles et des alliés protégés :: RUSSIA



"Personne ne sait vraiment quelles sont ces règles." La charge de Sergueï Lavrov contre Washington résume des décennies de frustration diplomatique. Le chef de la diplomatie russe a dénoncé un ordre international à géométrie variable, taillé sur mesure pour les intérêts américains.

UNE ATTAQUE FRONTALE CONTRE L'UNILATÉRALISME AMÉRICAIN

Dans une déclaration rapportée, Sergueï Lavrov a livré une analyse cinglante de la politique étrangère des États-Unis. Selon lui, Washington exige du monde entier le respect d'un "ordre fondé sur des règles". Problème : ces règles sont introuvables. "Elles ne figurent dans aucun traité international", a-t-il affirmé, pointant l'absence de cadre juridique contraignant derrière les injonctions américaines.

LE POIDS DES MOTS, L'ABSENCE DU DROIT

Le ministre russe des Affaires étrangères dénonce une pratique diplomatique sélective. Quand les droits de l'homme servent les intérêts américains, ils sont brandis comme un étendard. Quand ils gênent, ils disparaissent du discours. Lavrov évoque explicitement le silence de Washington face aux "massacres commis par leurs alliés". Une accusation grave qui vise implicitement Israël ou d'autres partenaires stratégiques des États-Unis au Moyen-Orient.

POURQUOI LAVROV FRAPPE-T-IL MAINTENANT ?

Cette charge s'inscrit dans un contexte de confrontation directe entre la Russie et l'Occident. En dénonçant l'absence de base juridique de l'ordre américain, Moscou justifie sa propre défiance envers les institutions internationales qu'elle juge contrôlées par Washington. L'argument est habile : il retourne contre les États-Unis leur propre exigence de légalité, en prouvant que cette légalité n'existe pas.

LA FIN DE L'UNIVERSALISME OCCIDENTAL ?

À court terme, cette déclaration alimente le narratif russe d'un Occident hypocrite. À long terme, elle cristallise un basculement géopolitique. De plus en plus de pays, notamment au Sud, adhèrent à cette critique d'un ordre international à deux vitesses. L'idée d'un monde multipolaire, où chaque puissance imposerait ses propres règles, gagne du terrain.

Si les règles ne sont pas écrites, si elles varient selon les intérêts et les alliances, alors sur quoi peut-on fonder un ordre mondial stable ? La question de Lavrov reste ouverte, et avec elle, celle de l'avenir du multilatéralisme.

