Dans une sortie largement partagée sur les réseaux sociaux, Jean De Dieu Momo, Ministre délégué auprès du Ministre de la Justice vient de s'excuser auprès des Camerounais pour sa sortie "hazardeuse" de 2020 dans laquelle il traitait le nationaliste Ernest Ouandie de « chef bandit ».

Il dit avoir changer d’avis après les propos du président de la République Paul Biya.

Lire en dessous son texte :

Il faut savoir capituler Benjamin Zebaze,

Aussi je capitule et me retire des débats devant la pertinence de ce que le président Paul Biya a dit il y a seulement quelques jours.

LE PRÉSIDENT PAUL BIYA A DIT CECI LE JOUR DE LA RÉCEPTION DU RAPPORT DE LA COMMISSION FRANCO-AFRICAINE SUR LES VIOLENCES COLONIALES:

« L’Indépendance de notre pays fut conquise de haute lutte par de nombreux et dignes enfants issus de notre terroir. Leurs œuvres ont été saluées et officiellement réhabilitées. L’indépendance de notre pays fut arrachée au colonisateur à travers des luttes acharnées, menées par les combattants qui avaient en commun l’amour de la patrie. Il revient à nos historiens de rendre compte, sans complaisance, ni parti pris, de ce que fut la décolonisation. »

« Il revient à nos communes d’honorer la mémoire de celles et de ceux qui ont lutté pour notre indépendance et notre réunification. »

Paul BIYA

PS: Nous devons réorienter ces débats sur notre histoire commune qui prennent des tournures de guerre des tranchées intercommunautaires et construire un CAMEROUN débarrassé du repli identitaire et des jouxtes verbales intercommunautaires qui mettent à mal notre vivre ensemble.

Je suis d’avis que nos héros nationaux aient la reconnaissance de la Nation et qu’ils retrouvent le panthéon qu’ils méritent, conformément à la loi de décembre 1991 qui les a réhabilités.

A partir d’aujourd’hui je vais militer et travailler pour que dorénavant les rues de nos villes portent leur nom et ce sera justice !

Mea culpa

PS: J’ai relu mon dernier livre « De l’union Pour le Changement à l’unité Par le Rassemblement Au-delà des Idées reçues et Contentieux Idéologique et axiologique » Il traite sous l’angle de la Science des sujets qui enflamment actuellement le débat entre Abel Elimby Lobe , Celestin Djamen, et beaucoup d’autres acteurs politiques et de la Société Civile.

Mes déclarations sur les réseaux sociaux sont diamétralement opposées au Contenu de mon livre qui est une Contribution à la Construction Harmonieuse d’une Nation et du vivre ensemble. Ma Position Officielle se trouve dans mon livre.