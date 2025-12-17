-
CAMEROUN :: Meurtre d'une Mineure à Yaoundé : L'Horreur et la Vengeance Macabre de Mbazoa Serge :: CAMEROON
L'affaire du meurtre de la jeune Nguedem Chloe Indira, treize ans, a secoué le quartier d'Ezazou-Tropicana à Yaoundé, révélant la face la plus sombre de la violence faite aux femmes dans la capitale camerounaise. Le suspect principal, identifié par les autorités comme Mbazoa Serge, a été formellement présenté à la presse et déféré devant les autorités compétentes ce 16 décembre au commissariat central numéro 4. Cet individu est soupçonné du viol et du meurtre prémédité de la victime, qui était la cousine de sa petite amie.
Lors de la reconstitution des scènes de crime, Mbazoa Serge a admis avoir commis l'acte ignoble le 6 décembre. Le mobile du crime est d'une froideur glaçante : la vengeance. L'accusé aurait agi suite à la décision de sa petite amie de mettre fin à leur relation. Cédant à un désir de représailles d'une violence inouïe, il a avoué avoir violé puis étranglé la jeune Nguedem Chloe Indira à mort. Cet acte barbare s'inscrit clairement dans la catégorie des féminicides motivés par le rejet.
L'onde de choc s'est propagée avec la méthode utilisée par le suspect après les faits. Après le meurtre, le présumé assassin s'est emparé du téléphone portable de sa petite amie pour s'enfuir et se cacher dans le quartier de Mvan. Depuis sa cachette, il a contacté le groupe familial WhatsApp de la jeune fille, annonçant cyniquement le décès de la victime et fournissant l'endroit précis où le cadavre pouvait être retrouvé. Une course contre la montre de deux jours a été engagée par les forces de l'ordre pour mettre fin à sa fuite. Grâce à la diligence de la police, Mbazoa Serge a été appréhendé et est désormais entre les mains de la justice pour répondre de ses actes. Cette affaire met en lumière l'urgence d'une lutte accrue contre la criminalité sexuelle et les violences domestiques au Cameroun, et appelle à une tolérance zéro face à de tels crimes.
