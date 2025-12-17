CAMEROUN :: Le Messager un rempart contre l’obésité informationnelle et les fakes news :: CAMEROON

Le respect des exigences professionnelles journalistiques a permis à Le Messager de garder une trajectoire positive depuis plus de 45 ans. Il faut que ce journal devienne aussi acteur des nouveaux médias en restant attaché aux fondamentaux du journalisme et savoir associer célérité, visibilité et crédibilité.

« Nous tenons à ce que les journalistes travaillent avec crédibilité. Nous tenons à ce que les journalistes travaillent pour le développement». Coordonnateur du Club média Ouest (Cmo), Léopold Nguelo, plus connu sous le pseudonyme de Jan Byg-mop Njansan, tient au respect des principes observées par les pionniers du journalisme independant au Cameroun à l’instar de Pius Njawé, fondateur de Le Messager.

La sentinelle des droits humains et de la démocratie

A Bafoussam, au cours d’une rencontre axé sur le thème « informer dans un monde complexe : l’impact de l’intelligence artificielle sur la liberté de la presse et des médias », une trentaine des journalistes et professionnels des médias ont discuté en focalisant leur attention sur deux point saillants : « le positionnement éditorial et les pratiques professionnelles» et sur les discours haineux en période électorale. Plusieurs fois, le cas de Le Messager présenté comme un journal qui a favorisé la démocratie au Cameroun au cours des années 1990 a été pris en exemple pour édifier les participants. » « Le Messager a accompagné le peuple dans la quête du multipartisme.

Ce journal avait une orientation axée sur les dénonciations des abus en matière de droits humains. Il a suivi l’affaire de Me Yondo Black accusé de vouloir créer un parti politique au Cameroun et jeté en prison.

C’est le même qui a ouvert ses colonnes aux intellectuels en rupture avec le système à l’instar de Pr Maurice Kamto, Sindjou Pokam, Alexandre Biyidi Awala plus connu comme Mongo Beti, Dr Albert Eyinga, Daniel Etounga Manguelé et bien d’autres.

Aussi, il a été rappelé que Le Messager est l’un des journaux à avoir dénoncé la dérive autocratique du principal leader de l’opposition Ni John Fru Ndi, chairman du Social démocrate (Sdf en anglais).

Dans un éditorial pondu entre mai et juin 1997, Puis Njawé dénonçait « la bourgeoisie entriste du Sdf » en épinglant les velléités de copinage entre les députés issus de cette formation politique et le régime Biya. Avocat au barreau du Cameroun et titulaire d’un doctorat Phd en sciences politiques, Me Hervé Mabouo, a indiqué catégoriser les discours haineux suivant la terminologie de l’organisation des nations unies(Onu), avant de le contextualiser dans le cas camerounais où trône des journaux comme Le Messager, avec plus de 45 ans d’existence. Ainsi, il a invité les journalistes à proscrire dans leurs articles des discours visant à la dénonciation d’un acteur politique ou social en stigmatisant ses origines tribales ou ethniques. Le juriste a étalé un ensemble de textes qui peuvent être invoqués pour poursuivre pénalement les journalistes auteurs des écrits ou discours haineux. Il s’agit notamment de la loi sur la cybercriminalité de 2010, de la loi anti-terroriste de 2014 et de la loi de 2019 sur les discours haineux. Tous ses textes ont été incorporés dans le code pénal camerounais, révisé en 2016 par le parlement.

Les acteurs des nouveaux médias qui gagnent en influence

Dans le même ordre d’idée, madame Ngansop, conseille aux journalistes de respecter les exigences en matière de déontologie. Surtout qu’elle recommande de rester vigilant face aux développement des pratiques liées à l’intelligence artificielle et très portées par les acteurs des nouveaux médias qui gagnent en influence sur la toile et les réseaux sociaux. Journaliste travaillant pour le compte de radio Batcham et promotrice d’un site d’information en ligne, « le déclic de l’info », Charlène Teussop manifeste des inquiétudes face à la concurrence déloyales que les « influenceurs » sur les réseaux sociaux livre aux journalistes, comme ceux de Le Messager, en activant sur tous les leviers de séduction, en recourant aussi à l’intelligence artificielle.

Au lieu de s’alarmer comme cette dernière, Christian Tala, un professionnel du marketing digital à Bafoussam, conseille qu’il est important pour Le Messager d'accroître sa présence sur la toile. Et surtout d’y briller par des contenus fiables et tractifs sur diverses plateformes tels whatsapp, Facebook, Tik Tok, Instagram et autres. En résumé, cet expert préconise d’anticiper et de devenir aussi acteurs des nouveaux médias en restant attachés aux fondamentaux du journalisme et savoir associer célérité, visibilité et crédibilité.

D’ailleurs, au cours d’une conférence organisée récemment à Bafoussam à la diligence de Charline Flore Demgne, journaliste et point focal de la section camerounaise de l’Union internationale de la presse francophone (Upf) et à laquelle prenait part un journaliste de Le Messager, cette question est revenue sur la sellette.

Cyrille Mbia, expert en intelligence artificielle, a indiqué aux journalistes et professionnels des médias comment établir la différence entre une image réelle et une fausse image.

Perez Mekem, photojournaliste, pense que les professionnels des médias ne doivent point paniquer. Pour lui, ils doivent rester professionnels et crédibles. Ce qui commande de donner une « âme » aux images et aux textes qu’ils doivent produire. Une manière pour lui de reconnaître que face à la désinformation à l’obésité informationnelle qui nuisent gravement, tout média qui se veut sérieux devrait avoir une âme comme Le Messager qui tient la route depuis 45 ans déjà et reste « à l’écoute du peuple ».

