CAMEROUN :: Convocation Administrative REDHAC : Rupture de Scellés et Non-Comparution à Douala :: CAMEROON

Une vive tension entoure l'organisation REDHAC (Réseau des Défenseurs des Droits Humains en Afrique Centrale) à Douala. Madame Alice NKOM, Avocate de l'organisation, fait l'objet d'une convocation administrative suite à la rupture de scellés apposés sur le siège de REDHAC. L'incident, survenu le 9 décembre 2024, a vu Madame NKOM briser à deux reprises les scellés, une action considérée comme une infraction aux dispositions de l'arrêté N° 000122/A/MINAT du 6 décembre 2024, qui constatait la nullité de l'organisation et interdisait ses activités.

Le Préfet du Département du Wouri, Monsieur MVOGO Sylyac Marie, a requis l'intervention de l'Huissier de Justice, Maître MOULOKO Benjamin LONGUE, pour notifier officiellement Madame NKOM. La notification relate également la non-comparution de Madame NKOM aux convocations précédentes, le 11 et le 16 décembre 2024, malgré l'invitation à s'expliquer sur son inconduite.

Cette affaire soulève des questions importantes sur le respect des procédures administratives et le droit des organisations à exercer leurs activités. La convocation administrative invite Madame NKOM à se présenter à la Préfecture de Douala le 19 décembre 2024 à 10h00. L'issue de cette convocation pourrait avoir des répercussions significatives sur l'avenir du REDHAC. L'opinion publique et les observateurs des droits humains suivent attentivement cette situation à Douala, au Cameroun. Les enjeux de cette affaire touchent à la liberté d'association et au respect des décisions administratives.