Une onction de restauration a été délivrée par le révérend Paul ZANG le 7 septembre dernier à Paris
FRANCE :: RéLIGION

FRANCE :: Une onction de restauration a été délivrée par le révérend Paul ZANG le 7 septembre dernier à Paris

C'est dans le cadre d'un  programme exceptionnel qui s'étend sur 4 dimanches du côté de Paris , que le révérend Paul ZANG, Bâtisseur des églises Chapelle de la Grâce Yaoundé / Douala au Cameroun,  a amorcé ce premier jet du côté de Paris .


Les chrétiens , amis et fidèles de Jésus Christ en provenance pour la plupart d'îles de France , provinces, pays environnants  ont pris part à ce premier culte inaugural au Centre Chrétien de Restauration, nouvelle espace situé au 8 Avenue du 1er Mai ,91120 Palaiseau ( immeuble IMAAP).

L'hôte du jour , l'apôtre Mama Dedde dans sa prière d'introduction pour faire place à l'orateur du jour le révérend Paul ZANG souligne :" Seigneur utilise ton serviteur cet après-midi , qu'une onction de restauration soit déversée ce jour, une bouche fermée est une destinée fermée" c'est sous les acclamations que l'orateur du jour , le révérend Paul ZANG a pris d'assaut le pupitre central du "Centre Chrétien de Restauration" pour délivrer aux fidèles son message qui était axé sur le thème la "saison des exploits"

C'est en se  basant et s'appuyant sur les textes bibliques romain 8:28 ; jean 3: 16 ;Jean 8:32 ; Galates 2:20 . Qu'il s'est adressé aux camerounais  de la diaspora «beaucoup sont en Europe mais sont déconnectés à leur histoire , vous devez connaître votre histoire, vos racines ,car c'est sur cette base que vous prierez ; il poursuit en disant chacun doit interroger sa racine , la Bible est un livre d'illustration divin que chaque Chrétien doit utiliser pour interpréter l'histoire de sa famille ». 

Il va plus loin en disant la vie chrétienne est une vie de théorie , vous voulez faire de grande chose avec Dieu , nettoyer votre cœur.

Après multiple exhortation , l'orateur a ouvert un pan de la vie , concernant la cusine de Marie ,Elisabeth pour mieux expliquer le thème du jour autour de la saison des exploits : l'exploit s'est accompli dans la vie  d'Élisabeth, mais le véritable exploit est arrivé dans la vie de Marie 6 mois plus tard l'exemple de ces deux femmes dans la Bible nous démontre à quel point si Dieu commence dans la vie d'un proche , béni ce dernier , célèbre le , car ton tour arrive. 

Près d'une heure 30  de prédication , une prière de bénédiction a été délivrée par l'orateur le révérend Paul ZANG "restez concentrer, et consacrer et vous accomplirez des exploits avec Dieu". Comme il est de coutume avant chaque fin de culte une instruction prophétique est délivrée par l'orateur dimanche 14 septembre nous parlerons de la "prospérité en milieu hostile , réussir en mileu hostile" pour ce faire il a été demandé par la bouche de l'OINT à chaque fidèle de ramener une bouteille d'huile d'olive où il y sera versée du  cinnamum ( aromate qui te permet de t'en sortir même si personne ne t'aime ).  

C'est sur ces maux que les fidèles ont pris congé du Centre Chrétien de Restauration de Paris aux environs de 16h.

