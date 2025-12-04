CAMEROUN :: Muna Ekane s’oppose à la présence de Jean de Dieu Momo aux obsèques de son père :: CAMEROON

Dans un message cinglant diffusé sur les réseaux sociaux, Muna Ekane, fils de l’opposant décédé Anicet Ekane, s’en est pris directement au ministre délégué à la Justice, Jean de Dieu Momo. Il lui a implicitement mais clairement signifié qu’il n’était pas le bienvenu aux obsèques de son père. Cette sortie intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu autour de la mort en détention du leader du MANIDEM et du refus catégorique de sa famille de toute aide gouvernementale.

Muna Ekane, dans une adresse sarcastique qu’il a lui-même rendue publique, interpelle le ministre en le qualifiant de « Camarade de lutte ». Il fait directement référence à la divulgation du dossier médical d’Anicet Ekane par les autorités, une publication faite sans l’autorisation de la famille et perçue comme une tentative de justifier les causes de son décès. Le ton monte d’un cran lorsqu’il met en doute une déclaration officielle selon laquelle le défunt aurait reçu la visite d’un de ses fils en détention. Muna Ekane demande avec ironie l’identité de ce « fils inconnu » de la famille, afin de l’associer à l’organisation des funérailles.

Cette nouvelle polémique creuse encore le fossé entre les proches d’Anicet Ekane et le gouvernement camerounais. Elle survient après l’annonce du ministre Atanga Nji, qui avait promis une enquête sur la mort du leader de l’opposition et présenté les condoléances de l’État, des condoléances qui avaient été immédiatement rejetées. La famille avait alors affirmé n’avoir mandaté personne pour négocier avec les autorités. L’intervention de Muna Ekane à l’encontre de Jean de Dieu Momo, figure gouvernementale, confirme cette ligne de défiance absolue et la volonté de faire des obsèques un moment strictement privé et familial, à l’abri de ce qu’ils considèrent comme une récupération politique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp