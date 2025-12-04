Camer.be
Muna Ekane s’oppose à la présence de Jean de Dieu Momo aux obsèques de son père
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Muna Ekane s’oppose à la présence de Jean de Dieu Momo aux obsèques de son père :: CAMEROON

Dans un message cinglant diffusé sur les réseaux sociaux, Muna Ekane, fils de l’opposant décédé Anicet Ekane, s’en est pris directement au ministre délégué à la Justice, Jean de Dieu Momo. Il lui a implicitement mais clairement signifié qu’il n’était pas le bienvenu aux obsèques de son père. Cette sortie intervient dans un contexte déjà extrêmement tendu autour de la mort en détention du leader du MANIDEM et du refus catégorique de sa famille de toute aide gouvernementale.

Muna Ekane, dans une adresse sarcastique qu’il a lui-même rendue publique, interpelle le ministre en le qualifiant de « Camarade de lutte ». Il fait directement référence à la divulgation du dossier médical d’Anicet Ekane par les autorités, une publication faite sans l’autorisation de la famille et perçue comme une tentative de justifier les causes de son décès. Le ton monte d’un cran lorsqu’il met en doute une déclaration officielle selon laquelle le défunt aurait reçu la visite d’un de ses fils en détention. Muna Ekane demande avec ironie l’identité de ce « fils inconnu » de la famille, afin de l’associer à l’organisation des funérailles.

Cette nouvelle polémique creuse encore le fossé entre les proches d’Anicet Ekane et le gouvernement camerounais. Elle survient après l’annonce du ministre Atanga Nji, qui avait promis une enquête sur la mort du leader de l’opposition et présenté les condoléances de l’État, des condoléances qui avaient été immédiatement rejetées. La famille avait alors affirmé n’avoir mandaté personne pour négocier avec les autorités. L’intervention de Muna Ekane à l’encontre de Jean de Dieu Momo, figure gouvernementale, confirme cette ligne de défiance absolue et la volonté de faire des obsèques un moment strictement privé et familial, à l’abri de ce qu’ils considèrent comme une récupération politique.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #AnicetEkane #MunaEkane #JeanDeDieuMomo #Obsèques #Politique

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Muna Ekane s’oppose à la présence de Jean de Dieu Momo aux obsèques de son père
Atanga Nji choqué, ordonne une enquête sur la mort d’Anicet Ekane
Obsèques d'Anicet Ekane : Le Refus d'Aide du Gouvernement et l'Héritage Politique au Cameroun
Mort d'Anicet Ekane : Le FCC Accuse le Régime Biya d'« Assassinat Politique » et de Crime d'État
Morts d'Anicet Ékanè : Le Fils Recadre Sèchement Nathalie Yamb sur la Cause du Décès
Les partenaires internationaux s'unissent pour garantir le bon déroulement des élections
Anicet Ekane, la famille s’oppose à l’autopsie forcée du régime de Yaoundé
Justice pour Anicet Ekanè : Léon Theiller exige la démission d'Atanga Nji et enquête internationale
Vous allez le payer !
COMMENT ANICET EKANE A CESSE DE RESPIRER : L’OPPOSANT REJOINT LES MARTYRS CAMEROUNAIS
ANICET EKANE : CHRONIQUE D’UNE MORT ANNONCEE, LA DERNIERE BATAILLE DE L’OPPOSANT
Affaire Anicet Ekane : Le Porte-parole du Gouvernement Inculpe-t-il le MINAT ?
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:53
Audit exigé après la suppression des lignes 94 et 65 du budget camerounais

Audit exigé après la suppression des lignes 94 et 65 du budget camerounais
17:27
Muna Ekane s’oppose à la présence de Jean de Dieu Momo aux obsèques de son père

Muna Ekane s’oppose à la présence de Jean de Dieu Momo aux obsèques de son père
13:32
Bangoulap Tour 2025 : la 11e édition a été parrainée par l’Union européenne

Bangoulap Tour 2025 : la 11e édition a été parrainée par l’Union européenne
13:25
Dr. Léonie Bwemba : récompensée pour ses performances diplomatiques

Dr. Léonie Bwemba : récompensée pour ses performances diplomatiques
11:42
Tensions à Meiganga : des gendarmes démontent leur checkpoint sous la pression

Tensions à Meiganga : des gendarmes démontent leur checkpoint sous la pression

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo