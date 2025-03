CAMEROUN :: Lycée Joss : 70 ans d’histoire, un Jubilé de Platine pour célébrer l’excellence :: CAMEROON

Le vendredi 28 février dernier, le Lycée Joss a tenu une conférence de presse pour annoncer le lancement de son Jubilé de Platine, une célébration marquant ses 70 ans d’existence.

Cet événement, qui se déroulera du 19 mars au 16 mai 2025, est organisé en collaboration avec les associations d’anciens élèves JG80 (Joss Génération 80) et Amijoss (Amicale des anciens camarades du Lycée Joss).

Pour le proviseur du lycée, Jean Ndebia, ce jubilé est une occasion unique de faire le bilan de ces sept décennies d’existence et de mesurer le chemin parcouru. "On ne pouvait pas rester les bras croisés (...) C'est une occasion de s'arrêter pour faire le bilan de tout ce qui a déjà été fait au Lycée Joss depuis 70 ans", a-t-il déclaré. Cet anniversaire vise aussi à mobiliser les anciens élèves et à renforcer leur engagement envers leur établissement d’origine.

Dans cette optique, une vingtaine de commissions ont été mises en place pour structurer l’organisation de l’événement. Le thème retenu, "De la modernité à la maturité pour une jeunesse résiliente", reflète cette volonté de transmettre aux nouvelles générations des valeurs de persévérance et d’excellence.

Le programme s’annonce riche et varié.

Le 19 mars marquera le lancement officiel du Jubilé. Le 22 mars, une marche sportive et des matchs de gala seront organisés pour renforcer l’esprit de cohésion. Le 26 mars, une conférence-débat abordera un sujet encore à définir, suivie le 25 avril d’une conférence intitulée Jubilé de platine. Une journée des métiers se tiendra le 30 avril, initiée par JG80, afin d’orienter les jeunes sur les opportunités professionnelles. Le 2 mai, une nouvelle conférence mettra en avant une œuvre littéraire au programme. Le 8 mai, le professeur Ebenezer Njoh Mouelle interviendra sur le thème "De la médiocrité à l’excellence", un sujet clé pour inspirer la jeunesse. Enfin, le 16 mai, une cérémonie de clôture marquera l’apothéose du Jubilé avec des remises de prix et le dévoilement d’une plaque commémorative avant un grand gala final.

Les anciens élèves sont particulièrement investis dans cette célébration. Certains sponsors se sont déjà engagés à récompenser les meilleurs élèves, et les organisateurs espèrent fédérer le maximum d’anciens camarades autour de cet événement. Ekounga Timothée, co-président du Comité technique d’organisation et membre de JG80, a tenu à souligner l’importance de cet engagement en rappelant que "Nous ne tenons aucune réunion ailleurs, toutes les activités de Joss Génération 80 se font juste au lycée".

Ce Jubilé de Platine s’annonce donc comme un moment fort pour l’histoire du Lycée Joss, un événement qui célèbrera son passé, son présent et son avenir en mettant à l’honneur ses élèves et son impact sur plusieurs générations.