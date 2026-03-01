FRANCE :: ANNUAL SHOW 2026 À PARIS : QUAND LA MODE AFRICAINE REDESSINE L’ÉLÉGANCE MONDIALE

Paris n’a jamais cessé d’être la capitale de la mode. Mais, le temps d’une soirée exceptionnelle, ce samedi 28 février 2026, la ville lumière s’est laissée habiller par l’âme créative du continent africain. Pour sa 26ᵉ édition, l’Annual Show a transformé La Palmeraie, dans le 15ᵉ arrondissement, en un véritable sanctuaire de l’esthétique africaine contemporaine.

Dès les premières heures, une énergie singulière traversait les lieux. Silhouettes raffinées, étoffes vibrantes, conversations mêlant accents africains et européens : tout annonçait une célébration bien au-delà d’un simple événement de mode. Ici, il était question d’identité, de transmission et de rayonnement culturel.

Le moment le plus solennel de la soirée fut sans conteste l’hommage rendu à Dénise Epoté, figure incontournable du journalisme africain. Quarante années consacrées à porter la voix du continent sur la scène médiatique internationale ont été saluées avec émotion. À travers son engagement au Cameroun et son action déterminante au sein de TV5 Monde Afrique, elle incarne une génération de bâtisseurs ayant contribué à raconter l’Afrique par elle-même, avec rigueur et dignité.

Dans un discours empreint de vision, Grégoire Piwele, artisan majeur de la promotion de la mode africaine depuis plus de vingt-cinq ans, a rappelé une évidence désormais incontestable : la mode africaine n’est plus périphérique. Elle est devenue un langage diplomatique, un outil d’influence culturelle et un moteur économique capable de redéfinir les équilibres créatifs mondiaux.

Puis vint le temps du spectacle.

Le ballet de la diaspora camerounaise a ouvert la scène avec grâce et puissance, introduisant une succession de défilés où tradition et modernité dialoguaient avec audace. Créateurs venus du Cameroun, du Gabon, du Ghana et d’autres horizons africains ont dévoilé des collections où les textiles racontaient des territoires, des mémoires et des visions futures.

Couleurs souveraines, coupes architecturales, matières nobles : chaque passage affirmait une Afrique plurielle, inventive et résolument contemporaine. Plus qu’un défilé, c’était une traversée artistique du continent, une ode à la créativité africaine affranchie des regards réducteurs.

La musique est venue prolonger cette immersion sensorielle. La jeune Oshiga, dans une performance assumée et avant-gardiste, a incarné cette nouvelle génération d’artistes africains décomplexés. À sa suite, Sandrine Nnanga, portée par une voix profonde et magnétique, a suspendu le temps, enveloppant le public parisien d’une émotion rare.

Retransmis intégralement sur Canal 2 International, l’Annual Show confirme également son ambition médiatique internationale. Devant les caméras, le tandem Pascal Pierre et Kelly White a orchestré la soirée avec élégance, donnant à l’événement les codes d’un véritable spectacle global.

Dans l’assistance, figures du show-business, acteurs culturels et personnalités influentes ont répondu présents, témoignant de l’attractivité croissante des industries créatives africaines au cœur des grandes capitales européennes.

Tard dans la nuit, alors que les dernières notes résonnaient encore, une certitude s’imposait : l’Annual Show n’est plus seulement un rendez-vous culturel. Il est devenu un manifeste.

Celui d’une Afrique créative, confiante et souveraine, qui ne demande plus sa place dans la mode mondiale mais la redéfinit.

