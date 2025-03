Rencontres Économiques du Cameroun : Les premières Leçons de l’acte 1 :: CAMEROON

Ce rendez-vous annuel de l’économie s’ouvrait pour sa toute première ce 25 février en présence du Premier Ministre et des membres du patronat camerounais

Les rencontres économiques du Cameroun(REC) ont été conçues comme un rendez-vous annuel de discussion et de débat sur l’état de l’économie nationale. Bien plus, cette rencontre fixée pour chaque année est également vue comme un moment de rencontre patronat/gouvernement.

Organisateur de l’évènement, le président du GECAM l’a clairement spécifier dans son allocution : << pour avancer, nous devons échanger en toute franchise. C’est cet état d’esprit qui a prévalu lors de la structuration de cette nouvelle de dialogue public-privé>> a expliqué Célestin TAWAMBA. Une déclaration étayé dans la foulée par un séminaire d’ouverture auquel ce dernier a participé.

Devant des invités venus du Cameroun et d’ailleurs, des personnalités fortes du secteur privé(Antoine NDZENGUE, Kate FOTSO[ ]) du gouvernement(Alamine OUSMANE MEY) et du milieu scientifique (Pr NGOA TABI, BABISSAKANA etc.) ont ainsi épilogué sur le thème proposé, à savoir : << quel modèle politique et économique pour construire un pacte productif ?>>

L’ importance du gouvernement

La cérémonie d’ouverture des REC a aussi été l’occasion d’honorer 2 hommes : Tony ELUMELU d’une part, via le prix « economy impact d’une part. Le célèbre homme d’affaire nigérian était par ailleurs l’invité spécial de cette toute première édition. Invitation à laquelle il a personnellement répondu présent. Le deuxième mis à l’honneur n’était autre que le premier ministre Joseph DION NGUTE, qui recevait la récompense « leadership and mediation ».

Le chef du gouvernement a par la suite tenue son allocution protocolaire dans laquelle il expliquait l’importance d’une telle rencontre : << il est essentiel pour développer un pays d’avoir un leadership dans le secteur privé avec lequel l’état pourra discuter(…) nous attendons donc impatiemment le résultat des recherches qui seront menées ici. Nous demandons toutefois de ne pas négliger les efforts déjà mis en place par le gouvernement>> des efforts expliquera-t-il qui se manifestent par la présence du gouvernement à ce forum et sa co-organisation.

Conformément à l’agenda des rencontres économiques, des séminaires-ateliers ont suivi simultanément sur plusieurs thèmes tels que les politiques agricoles, la fiscalité ou encore la gouvernance. Ces ateliers se poursuivront jusqu’au 26 février, date de clotûre de ces premières rencontres économiques