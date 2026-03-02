CAMEROUN :: Kribi Port Industrial Zone investit 520 milliards FCFA pour booster l’économie de la Sous-Région :: CAMEROON

Kribi Port Industrial Zone KPIZ est un consortium composé du Port Autonome de Kribi (PAK), d’Africa Global Logistics (AGL), d’Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP) et de Belmont Investments annonce la création et le lancement officiel de Kribi Port Industrial Zone (KPIZ), un pôle stratégique dédié au développement industriel, logistique et touristique du Cameroun et de la sous-région CEMAC.

Cette mastodonte économique ambitionne d’attirer des investisseurs de premier plan, de favoriser la transformation locale des ressources naturelles et de renforcer la compétitivité du Cameroun dans le Golfe de Guinée et au sein de la sous région CEMAC.



Un investissement structurant de 520 milliards FCFA



Le projet prévoit la construction de réseaux d’infrastructures essentiels (voiries, énergie, eau, télécommunications), le développement d’un centre d’affaires et de conférences, ainsi que des installations logistiques modernes et des zones industrielles spécialisées. L’investissement global est estimé à 795 millions d’euros, soit environ 520 milliards FCFA, illustrant l’ampleur et l’ambition de cette plateforme intégrée.

Ces infrastructures ont vocation à accueillir des industries prioritaires identifiées dans la stratégie nationale de développement, notamment : • Sidérurgie et transformation de l’acier ; • Filière bois et transformation forestière ; • Aluminium et métallurgie ; • Céramique et matériaux de construction ; • Cacao et agro-transformation ; • Textiles et habillement ; • Assemblage automobile ; • Plasturgie ; • Ciment ; • Céréales et transformation agroalimentaire ; • Pêche et industries halieutiques.

Un impact économique décisif pour le Cameroun KPIZ jouera aussi un rôle déterminant dans : • La création estimée de 110 000 à 150 000 emplois directs et indirects ; • La contribution potentielle de 5 à 8 % au PIB du Cameroun à l’horizon 2040 ; • La dynamisation des corridors logistiques régionaux reliant le Cameroun au Tchad, à la RCA et au Congo • La réduction des coûts logistiques et l’amélioration de la compétitivité nationale ; • La valorisation locale des ressources minières, agricoles et forestières ; • Le renforcement du positionnement du Cameroun comme hub industriel et logistique de la sous-région CEMAC.



Une puissance Industrielle

Au-delà des infrastructures industrielles et logistiques, le projet intègre : • La mise en place de services sociaux essentiels ; • L’amélioration des conditions de vie des employés et des populations riveraines ; • Le respect des normes environnementales et sociales ; • L’intégration progressive des PME locales dans les chaînes de valeur.

Avec le lancement de KPIZ, le Cameroun franchit une étape décisive en transformant son avantage portuaire en véritable puissance industrielle, au service d’une croissance durable, inclusive et compétitive pour l’ensemble de la sous-région.

