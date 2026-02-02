Camer.be
Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Accident grave sur l'axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d'un bus Princesse grièvement blessé :: CAMEROON

Un violent accident de la circulation a secoué ce lundi matin l’un des axes routiers les plus fréquentés du Cameroun. Peu après 8h30, un bus de l’agence Princesse a été impliqué dans un choc sérieux sur la route nationale reliant Douala à Yaoundé, à la hauteur de Boumnyebel. Les premières informations font état d’un chauffeur aux bras sévèrement broyés et de plusieurs passagers blessés, plongeant le lieu dans une course contre la montre pour les équipes de secours.

Une route connue pour ses dangers

L’axe Douala-Yaoundé est tristement célèbre pour son trafic dense et son historique d’accidents graves. Cet événement tragique vient rappeler les défis persistants de la sécurité routière au Cameroun. Les services d’urgence se sont immédiatement déployés sur les lieux pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone, provoquant d’importants ralentissements. Le bilan provisoire reste encore imprécis, les autorités et les opérateurs de l’agence de transport devant procéder à un décompte exact des personnes touchées.

Les questions après le choc

Alors que l’enquête devra déterminer les causes précises de l’accident, cet événement soulève à nouveau des interrogations cruciales sur les conditions de transport interurbain. La régularité de tels drames met en lumière l’urgence de renforcer les contrôles, l’état des véhicules et le respect du code de la route. La fréquence des accidents sur ce tronçon interpelle les pouvoirs publics et les compagnies de transport sur leurs responsabilités. La population attend-elle des mesures plus fermes pour sécuriser ses déplacements quotidiens ?

