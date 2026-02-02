-
© Camer.be : Toto Jacques
- 02 Feb 2026 11:07:28
- |
- 427
- |
-
CAMEROUN :: Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé :: CAMEROON
Un violent accident de la circulation a secoué ce lundi matin l’un des axes routiers les plus fréquentés du Cameroun. Peu après 8h30, un bus de l’agence Princesse a été impliqué dans un choc sérieux sur la route nationale reliant Douala à Yaoundé, à la hauteur de Boumnyebel. Les premières informations font état d’un chauffeur aux bras sévèrement broyés et de plusieurs passagers blessés, plongeant le lieu dans une course contre la montre pour les équipes de secours.
Une route connue pour ses dangers
L’axe Douala-Yaoundé est tristement célèbre pour son trafic dense et son historique d’accidents graves. Cet événement tragique vient rappeler les défis persistants de la sécurité routière au Cameroun. Les services d’urgence se sont immédiatement déployés sur les lieux pour prendre en charge les victimes et sécuriser la zone, provoquant d’importants ralentissements. Le bilan provisoire reste encore imprécis, les autorités et les opérateurs de l’agence de transport devant procéder à un décompte exact des personnes touchées.
Les questions après le choc
Alors que l’enquête devra déterminer les causes précises de l’accident, cet événement soulève à nouveau des interrogations cruciales sur les conditions de transport interurbain. La régularité de tels drames met en lumière l’urgence de renforcer les contrôles, l’état des véhicules et le respect du code de la route. La fréquence des accidents sur ce tronçon interpelle les pouvoirs publics et les compagnies de transport sur leurs responsabilités. La population attend-elle des mesures plus fermes pour sécuriser ses déplacements quotidiens ?
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
PRODUITS PÉTROLIERS: COMMENT L'ARRIVÉE DE E3 ÉNERGIES FAIT PANIQUER LA MAFIA PÉTROLIÈRE...
Lampadaires à 1 million FCFA : le contrat opaque qui éclaire les dérives des marchés publics
Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé
L’ombre d’Obasanjo plane sur le débat de la succession en Afrique
Cabral Libii redessine les lignes de l'opposition camerounaise en félicitant Issa Tchiroma
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1029317
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 565545
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 453224
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386631
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 225577
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 215850