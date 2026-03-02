CAMEROUN :: Des milliers de cartes nationales d'identité retrouvées dans les poubelles à Bafoussam :: CAMEROON

Des milliers. C'est le nombre de cartes nationales d'identité qui ont été découvertes dans une décharge à Bafoussam. Le scandale, révélé cette semaine, jette une lumière crue sur la gestion des documents officiels au Cameroun. Alors que des millions de citoyens attendent encore leur précieux sésame, des cartes déjà établies finissent à la poubelle.

Des documents d'identité jetés comme des déchets

C'est à Bafoussam, chef-lieu de la région de l'Ouest, que la découverte a été faite. Des milliers de cartes nationales d'identité gisaient pêle-mêle dans des sacs poubelles, mêlées à des ordures ménagères. L'information, relayée sur les réseaux sociaux, a rapidement suscité l'indignation. Comment des documents aussi sensibles ont-ils pu quitter les circuits sécurisés pour finir dans une décharge publique ?

Pourquoi cette découverte est un scandale d'État

Le Cameroun connaît une pénurie chronique de cartes nationales d'identité. Des citoyens attendent parfois des années pour obtenir ce document pourtant indispensable : ouvrir un compte bancaire, passer un examen, voyager, voter. Pendant ce temps, des cartes déjà produites sont jetées. Cette découverte soulève des questions sur l'intégrité du processus de fabrication et de distribution. Elle révèle surtout un profond dysfonctionnement au sein de l'administration camerounaise.

Comment ces cartes ont-elles pu échouer dans une décharge

Le parcours d'une carte nationale d'identité est censé être strictement contrôlé. De la demande à la production par la DGSN, chaque étape est théoriquement sécurisée. Pourtant, ces cartes ont été retrouvées à Bafoussam, à des centaines de kilomètres de leur lieu probable de production, Yaoundé. Plusieurs hypothèses circulent : une erreur de livraison, un détournement de lots ayant servi à tricher à l'élection présidentielle d'octobre 2025, une destruction sauvage de stocks jugés "excédentaires". L'absence de communication officielle des autorités alimente toutes les spéculations.

Les conséquences immédiates pour les populations

À court terme, cette affaire aggrave la défiance des citoyens envers les institutions. Des Camerounais sans cartes nationales d'identité réalisent que des documents ont été produits et jetés sans jamais leur parvenir. Le sentiment d'injustice est immense. Sur le plan sécuritaire, ces cartes jetées représentent un risque majeur. Récupérées par des personnes malintentionnées, elles peuvent servir à l'usurpation d'identité, à la fraude documentaire ou à des actes criminels. À long terme, c'est la crédibilité de l'État qui est en jeu. Si l'administration est incapable d'acheminer des cartes d'identité à leurs destinataires, comment garantir des élections transparentes ou une sécurité fiable ?

Ce que ce scandale révèle du Cameroun

Cette affaire de Bafoussam n'est pas un incident isolé. Elle s'inscrit dans une série de dysfonctionnements qui minent l'administration camerounaise : fichiers mal gérés, lenteurs chroniques, corruption. Pour les citoyens, la carte nationale d'identité est le premier lien avec l'État. Le voir traité comme un déchet est vécu comme un affront. Les organisations de la société civile montent déjà au créneau pour exiger une enquête indépendante.

La justice camerounaise ouvrira-t-elle une enquête

Alors que les preuves s'accumulent sur les réseaux sociaux et que l'indignation gronde, une question brûle les lèvres de milliers de Camerounais : les responsables de ce gaspillage et de cette mise en danger des données personnelles seront-ils identifiés et sanctionnés, ou ce scandale finira-t-il, comme tant d'autres, dans les oubliettes de l'histoire ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp