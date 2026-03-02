Camer.be
Voyage du pape au Cameroun : trois jours et une escale dans l’enfer de la crise anglophone
Voyage du pape au Cameroun : trois jours et une escale dans l'enfer de la crise anglophone

Le pape Léon XIV, chef d’État du Vatican, effectuera une visite à Yaoundé, Bamenda et Douala du 15 au 18 avril prochains, dans le cadre de son déplacement sur le continent africain. Le souverain pontife se rendra ainsi dans un pays fragilisé par des crises d’envergure, notamment celle qui sévit dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.

Le chef-lieu de la région du Nord-Ouest du Cameroun, Bamenda, se prépare à accueillir le pape Léon XIV. Les fidèles catholiques placent leur espoir en l’intervention du souverain du Vatican pour favoriser une désescalade, dans un contexte marqué par les exactions des groupes séparatistes et la riposte des forces armées camerounaises. Dans cette situation dramatique, les populations civiles demeurent les principales victimes, avec un bilan humain particulièrement lourd, comprenant des milliers de morts, de déplacés internes et de réfugiés.

Le chef de l’État, Paul Biya, qui avait évoqué cette crise dans l’un de ses discours avant son déclenchement en 2016, ne semble plus en faire une priorité, se limitant à des déclarations fermes sans impact significatif sur le terrain.

Durant la campagne électorale précédant l’élection présidentielle du 12 octobre 2025, l’opinion publique espérait une visite du chef de l’État dans ces zones en crise, afin de témoigner de sa solidarité envers les populations sinistrées. Toutefois, à l’instar de l’élection présidentielle d’octobre 2018, il s’est rendu à Maroua, capitale régionale de l’Extrême-Nord.

La nature ayant horreur du vide, le candidat du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), Issa Tchiroma Bakary, s’est fait le porte-voix des populations des deux régions, en portant un discours d’espoir.

Désormais en exil politique en Gambie, le président du FSNC a été crédité de 35,19 % des suffrages et classé deuxième par le Conseil constitutionnel, derrière Paul Biya, déclaré vainqueur avec 53,66 % pour un huitième mandat.

Lors de son discours d’investiture, le 6 novembre 2025, Paul Biya a adopté un ton ferme, affirmant que « l’ordre régnera », tout en saluant le professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Toutefois, dans les jours ayant suivi l’élection, plusieurs personnalités ont été ciblées par les groupes séparatistes et les violences se sont intensifiées durant la période postélectorale. En janvier 2026, quatorze civils ont notamment été tués lors d’une incursion attribuée à ces groupes armés.

Dans ce contexte, la visite du pape suscite un important espoir au sein de la population camerounaise. Outre Bamenda, le souverain pontife se rendra également à Douala et à Yaoundé.

Par ailleurs, le Vatican a annoncé, le 25 février dernier, une tournée africaine du 13 au 23 avril, incluant l’Algérie, l’Angola et la Guinée équatoriale.

Ce déplacement constituera le troisième voyage international du pape depuis son élection en mai 2025, ainsi que sa première visite dans ces différents pays. Les cas du Cameroun et de l’Angola s’inscrivent dans un contexte de crises politiques et sociales majeures.

 Né Robert Francis Prevost le 14 septembre 1955 à Chicago (Illinois, États-Unis), le pape Léon XIV, de nationalité américaine et 267ᵉ souverain pontife de l’Église catholique, entend œuvrer en faveur de la paix et contribuer à la sortie de crise dans ces États.

