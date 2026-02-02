Camer.be
L’ombre d’Obasanjo plane sur le débat de la succession en Afrique
AFRIQUE :: POINT DE VUE

L’ombre d’Obasanjo plane sur le débat de la succession en Afrique :: AFRICA

Alors que les questions de longévité et de succession politique agitent plusieurs pays africains, le parcours de l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo sert de nouveau point de référence. Son succès retentissant dans l’agrobusiness après son mandat offre un modèle de reconversion économique qui contraste vivement avec la crainte de la retraite exprimée par d’autres figures au pouvoir.

Un contre-modèle de leadership post-présidentiel

Obasanjo, qui a volontairement quitté le pouvoir en 2007, a bâti un empire agro-industriel. Son groupe, présent sur toute la chaîne de valeur, valorise près de 30 000 hectares et génère un chiffre d’affaires annuel estimé à plus de 50 milliards de FCFA. Cette réussite pose une question fondamentale sur la finalité du leadership politique : un dirigeant doit-il être défini uniquement par son titre, ou par sa capacité à générer une prospérité durable, même après l’exercice du pouvoir ?

Le miroir tendu aux longévités politiques

La réussite post-mandat d’Obasanjo est souvent citée en contrepoint implicite des longévités au pouvoir observées ailleurs, comme celle de Paul Biya au Cameroun. Le débat dépasse la personne pour interroger un système politique plus large. La difficulté de la transition politique dans certains États africains est parfois attribuée à la peur d’un avenir incertain après la présidence, là où Obasanjo démontre qu’une vie influente et prospère est possible hors du palais.

La question de l’héritage au-delà du pouvoir

Ce contraste alimente une réflexion continentale sur la nature du service public et la conception de l’héritage. Le modèle Obasanjo suggère que l’impact d’un leader peut se mesurer à sa capacité à créer des emplois et à développer l’économie après son mandat, un argument qui résonne fortement auprès des jeunes générations en quête de développement tangible. La vraie question n’est-elle pas de savoir quel genre de leader l’Afrique souhaite pour son futur : ceux qui s’accrochent au titre, ou ceux qui bâtissent pour après ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Afrique #Politique #Leadership #Obasanjo #Succession #Developpement #Agrobusiness #Pouvoir #Histoire #Economie

Lire aussi dans la rubrique POINT DE VUE

PRODUITS PÉTROLIERS: COMMENT L'ARRIVÉE DE E3 ÉNERGIES FAIT PANIQUER LA MAFIA PÉTROLIÈRE...
L’ombre d’Obasanjo plane sur le débat de la succession en Afrique
Cameroun : l'État à l'épreuve de la prédation et des clans
La médiocrité de l'entourage présidentiel, fossoyeur de l'action de l'État ?
Brouettes contre décharges : la gestion des ordures à Yaoundé, un mirage politique ?
Alerte institutionnelle : un système présidentiel fort peut-il survivre à un chef affaibli ?
L'État fantôme, un peuple face au silence de ses institutions
Cameroun 2026 : la guerre souterraine pour contrôler les élections
Visite Debby chez Macron: L'évolution des relations entre le Tchad et la Turquie : s’arrêtera-t-elle ?
Signature et rupture des contrats avec des partenaires étrangers: Siffler la fin de la recréation
Le retour annoncé d'Issa Tchiroma Bakary secoue la scène politique
Le remaniement ministériel bloqué par une crise de légitimité inédite
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:03
PRODUITS PÉTROLIERS: COMMENT L'ARRIVÉE DE E3 ÉNERGIES FAIT PANIQUER LA MAFIA PÉTROLIÈRE...

PRODUITS PÉTROLIERS: COMMENT L'ARRIVÉE DE E3 ÉNERGIES FAIT PANIQUER LA MAFIA PÉTROLIÈRE...
11:29
Lampadaires à 1 million FCFA : le contrat opaque qui éclaire les dérives des marchés publics

Lampadaires à 1 million FCFA : le contrat opaque qui éclaire les dérives des marchés publics
11:07
Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé

Accident grave sur l’axe Douala-Yaoundé : le chauffeur d’un bus Princesse grièvement blessé
10:39
L’ombre d’Obasanjo plane sur le débat de la succession en Afrique

L’ombre d’Obasanjo plane sur le débat de la succession en Afrique
10:08
Cabral Libii redessine les lignes de l'opposition camerounaise en félicitant Issa Tchiroma

Cabral Libii redessine les lignes de l'opposition camerounaise en félicitant Issa Tchiroma

POINT DE VUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo