-
© Camer.be : Toto Jacques
- 02 Mar 2026 10:59:53
- |
- 432
- |
-
CAMEROUN :: Kribi sous le choc : la série d'assassinats qui terrifie la ville balnéaire :: CAMEROON
Kribi ne dort plus. La station balnéaire aux plages de sable fin, habituellement fréquentée par les touristes et les investisseurs, est devenue un théâtre de violence barbare. En quelques jours, le département de l'Océan a basculé dans l'horreur. Une série d'assassinats frappe les populations avec une sauvagerie qui glace le sang.
Deux lycéennes retrouvées nues dans la broussaille
Le 25 février restera une date noire. Au Lycée Bilingue Rural de Kribi, l'impensable s'est produit. Les corps sans vie de deux élèves, âgées de 18 et 22 ans, ont été découverts dans un fourré à Kribi Kienké. Elles étaient dénudées. Leur état de décomposition avancé témoigne des heures écoulées avant la macabre découverte. Abandonnées comme des objets, ces jeunes filles ont été sacrifiées dans l'indifférence la plus totale de leurs bourreaux.
Un moto-taximan égorgé pour son engin
La folie meurtrière ne s'est pas arrêtée aux portes du lycée. Un jeune conducteur de moto-taxi a été retrouvé égorgé, la gorge tranchée de sang-froid. Son outil de travail, unique source de revenus, a disparu avec ses agresseurs. Dans cette ville où le transport par moto fait vivre des familles entières, chaque conducteur regarde désormais son rétroviseur avec angoisse.
Une vieille dame miraculée grâce à la Socapalm
Le bilan aurait pu s'alourdir. Une femme âgée a subi une attaque similaire. Son calvaire a pris fin grâce à l'intervention providentielle d'un engin de la Socapalm, la société agro-industrielle locale. Les agresseurs ont pris la fuite, laissant leur victime traumatisée mais vivante. Un répit qui n'efface pas la peur omniprésente.
La psychose s'empare des quartiers
Dans les plantations, dans les rues, sur les marchés, la mort rôde. Les populations vivent dans la terreur permanente. Les parents retiennent leurs enfants. Les travailleurs rentrent avant la nuit. La cité balnéaire, autrefois havre de paix, s'est transformée en prison à ciel ouvert. Chaque ombre devient suspecte. Chaque bruit fait sursauter.
Le Préfet Bouba Haman face à l'urgence
Tous les regards se tournent vers l'autorité administrative. Bouba Haman, installé comme Préfet de l'Océan en août 2025, hérite d'une situation explosive. L'homme, décrit comme dynamique, promet que les coupables seront traqués et punis. Mais la population, elle, n'attend plus des promesses. Elle réclame des actes concrets, immédiats, visibles.
Les enquêtes de gendarmerie sous pression
Les services de gendarmerie sont mobilisés. Les investigations suivent leur cours. Mais dans l'immédiat, aucune interpellation n'a été annoncée. Le silence des autorités sur l'avancée des enquêtes alimente les frustrations. Les familles des victimes exigent des réponses. La ville entière veut des noms, des visages, des coupables derrière les barreaux.
Kribi peut-elle encore attirer les investisseurs ?
La question dépasse le cadre sécuritaire. Kribi est un poumon économique. Son port en eau profonde, ses industries, son potentiel touristique attirent des capitaux étrangers. Mais qui investira dans une ville où l'on égorge les travailleurs et où l'on jette les lycéennes dans les broussailles ? L'image de marque du département de l'Océan est en train de s'effondrer.
Le tourisme en première ligne
Les hôtels, les plages, les chutes de la Lobé faisaient la fierté de Kribi. Les voyagistes commençaient à promouvoir la destination. Cette série noire risque de tout anéantir. Les touristes nationaux déjà hésitants pourraient se détourner définitivement. Quant aux visiteurs internationaux, ils consulteront les avis de sécurité avant de réserver.
Une jeunesse sacrifiée sur l'autel de la violence
Les deux lycéennes assassinées représentaient l'avenir du Cameroun. 18 et 22 ans. Toute une vie devant elles. Leur mort brutale interroge la société tout entière. Comment protéger la jeunesse ? Comment garantir la sécurité dans les établissements scolaires ? Les parents qui conduisent leurs filles au lycée le font désormais la peur au ventre.
La société civile monte au créneau
Les associations de défense des droits humains s'emparent du dossier. Elles dénoncent une défaillance des dispositifs de sécurité. Elles réclament la création d'une cellule d'enquête spéciale. Certaines évoquent déjà des dysfonctionnements dans la chaîne judiciaire. La pression monte sur les autorités.
La peur change les habitudes
À Kribi, les comportements se transforment. Les moto-taximen font désormais équipe. Les femmes évitent les plantations isolées. Les sorties nocturnes ont cessé. La ville s'adapte à l'insécurité. Une adaptation qui ressemble à une régression. La liberté de circuler, droit fondamental, n'existe plus.
Quand l'État reprendra-t-il le contrôle ?
La question centrale reste posée. Le Préfet Bouba Haman a les moyens de sa politique. Les forces de l'ordre sont déployées. Mais la population attend des résultats tangibles. Une arrestation. Un procès. Une condamnation. Tant que la justice n'aura pas parlé, la psychose continuera de ronger Kribi.
Kribi est-elle encore une ville sûre ?
La question brûle toutes les lèvres. Personne n'ose répondre par l'affirmative. La cité balnéaire retient son souffle. Entre les patrouilles de gendarmerie et les appels à la vigilance, les habitants tentent de survivre. Mais pour combien de temps ? Jusqu'à quand la psychose tiendra-t-elle une ville entière en otage ?
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Présidentielle au Congo : sept candidats face à Sassou N'Guesso
Liliose Neche : première femme noire capitaine-adjudante dans l'Armée canadienne
Loi de finances 2026 : rouler vieux au Cameroun va coûter bien plus cher
Kribi sous le choc : la série d'assassinats qui terrifie la ville balnéaire
Pourquoi le Pape Léon XIV se rend au Cameroun : un aveu de l'archevêque
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1032873
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 568850
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 456606
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 386947
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 229851
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 219290