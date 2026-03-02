CAMEROUN :: Drame à l'hôpital d'Ebolowa : une femme meurt après l'opération d'un faux chirurgien :: CAMEROON

Ce qui devait être une consultation de routine s'est transformé en tragédie. Une femme admise à l'hôpital régional d'Ebolowa pour de violentes douleurs abdominales n'en est jamais ressortie vivante. Elle a été opérée par un homme qui se faisait passer pour un chirurgien. Depuis, le faux médecin a disparu.

Hémorragie interne et urgence médicale

La patiente a été conduite aux urgences mercredi dernier. Les premiers examens révélaient une hémorragie interne. Une situation grave qui nécessitait une intervention rapide. C'est à ce moment qu'un homme s'est présenté comme chirurgien et a pris en charge la patiente.

Le faux praticien a fait admettre la femme au bloc opératoire. Il a pratiqué une incision abdominale. Puis, sans aucune explication, il a quitté la salle d'opération et a disparu. La patiente a été laissée ouverte, dans un état critique. Elle est décédée des suites de cette intervention sauvage.

Un corps abandonné dans le couloir

L'horreur ne s'arrête pas là. Après le décès, le corps de la victime a été abandonné dans un couloir de l'hôpital. Plusieurs heures se sont écoulées avant que la direction ne prenne des mesures. Les autres patients et leurs familles ont assisté, impuissants, à cette scène indigne.

Contactée, la direction de l'hôpital régional d'Ebolowa affirme ne pas reconnaître le soi-disant chirurgien. Selon ses responsables, aucun membre du personnel médical ne correspond au signalement de l'individu. L'établissement assure que l'homme n'a jamais été employé par l'hôpital. Une déclaration qui soulève plus de questions qu'elle n'en résout.

Comment un intrus a-t-il pu opérer ?

La question centrale est simple : comment un inconnu a-t-il pu pénétrer dans un bloc opératoire, enfiler une tenue de chirurgien et opérer une patiente sans que personne ne vérifie son identité ? Les protocoles de sécurité de l'hôpital semblent avoir été totalement absents. Les familles des autres patients s'interrogent légitimement sur leur propre sécurité.

Une autre interrogation concerne la chaîne de validation. Une intervention chirurgicale nécessite des autorisations, des dossiers médicaux, des signatures. Qui a donné son feu vert à cet homme ? Qui était de garde ce jour-là ? Les infirmiers, les anesthésistes, le personnel du bloc ont-ils posé des questions ?

Le suspect en fuite

Depuis mercredi, l'homme a disparu. Les autorités locales ont été alertées. Une enquête est officiellement ouverte. Mais plusieurs jours après les faits, aucun suspect n'a été interpellé. La psychose gagne la population d'Ebolowa, qui craint que d'autres faux médecins ne sévissent dans la région.

L'incident s'est produit mercredi. Pourtant, dimanche, la direction de l'hôpital déclarait encore ne pas reconnaître le praticien impliqué. Quatre jours sans communication claire. Quatre jours pendant lesquels les proches de la victime sont restés sans réponse. L'enquête progresse-t-elle vraiment ?

La responsabilité de l'hôpital engagée

Au-delà du faux médecin, c'est l'institution hospitalière qui est mise en cause. Un établissement de santé régional se doit de contrôler l'accès à ses installations. La présence d'un intrus dans un bloc opératoire révèle des failles béantes dans l'organisation et la sécurité. La famille de la victime a d'ores et déjà annoncé son intention de porter plainte contre l'hôpital.

Ce drame met en lumière les difficultés du système de santé camerounais. Manque de personnel, sous-équipement, protocoles insuffisants : autant de facteurs qui créent un terrain propice à ce type de dérives. Les hôpitaux publics, saturés, peinent à assurer des contrôles rigoureux. La confiance des patients s'effrite.

Les précédents qui inquiètent

Ce n'est pas la première fois qu'un faux médecin est démasqué au Cameroun. Plusieurs affaires similaires ont éclaté ces dernières années, notamment à Yaoundé et Douala. Des individus sans aucune qualification avaient réussi à exercer pendant des mois, voire des années, dans des établissements publics et privés.

La législation camerounaise prévoit des peines sévères pour l'exercice illégal de la médecine. Mais les contrôles sont rares, et les condamnations encore plus. Les faux médecins profitent d'un système trop poreux et de l'absence de vérifications systématiques des diplômes et des autorisations d'exercer.

L'impact psychologique sur la communauté

À Ebolowa, la population est sous le choc. Les patients qui se rendent à l'hôpital ont désormais peur. Peur de tomber sur un autre imposteur. Peur que leur vie soit confiée à un inconnu sans compétence. La confiance dans le système de santé local est brisée. Il faudra des années pour la reconstruire.

À court terme, l'enquête doit aboutir à l'arrestation du fugitif. À long terme, c'est tout le système de contrôle des hôpitaux publics qui doit être revu. Des badges d'identification, des contrôles d'accès aux blocs opératoires, des vérifications systématiques des personnels soignants : ces mesures ne sont plus optionnelles. Elles sont vitales.

Une question brûlante demeure

Alors que la famille de la victime pleure sa disparition, une question reste sans réponse : comment un homme a-t-il pu pénétrer dans un hôpital régional, enfiler une blouse, opérer une patiente et disparaître sans que personne ne s'interroge ? Jusqu'où les failles de notre système de santé doivent-elles aller avant que des mesures concrètes ne soient prises ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp