CAMEROUN :: Un Mbolé Incitant à la Haine Contre les LGBTQ+ Fait Scandale sur les Réseaux Sociaux :: CAMEROON

Un climat de haine s'installe au Cameroun. Le Mbolé, genre musical traditionnellement porteur d'espoir et d'unité, est aujourd'hui détourné à des fins destructrices. La chanson "Les nerfs des boys" de Snoopy la mélodie appelle ouvertement à la violence physique contre les personnes LGBTQ+. Des paroles aussi choquantes que "poignardez les ps !" se répandent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, notamment TikTok.

Cette incitation à la haine est d'autant plus préoccupante que l'homosexualité est déjà criminalisée au Cameroun. La musique, qui devrait être un vecteur de paix et d'amour, devient ici une arme pour répandre la peur et la discrimination.

Les plateformes de streaming comme Apple Music, YouTube, Spotify et TikTok sont pointées du doigt pour leur inaction. En continuant de diffuser cette chanson, elles contribuent à normaliser la haine et mettent en danger la vie des personnes LGBTQ+.

Yvanna Chantal Bessecke, analyste politique, rappelle que l'incitation à la violence est un délit, quel que soit le contexte. La protection de la vie est un droit fondamental qui s'applique à tous, sans exception.