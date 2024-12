CAMEROUN :: Désertion militaire : Le capitaine EFFOUDOU DONALD au cœur d'un scandale :: CAMEROON

Un capitaine militaire camerounais, EFFOUDOU AWUSSY KENNETH DONALD, fait actuellement l'objet d'un avis de recherche officiel depuis le 13 novembre 2024 pour désertion en temps de paix. Derrière cette procédure administrative se cache un scandale beaucoup plus complexe impliquant des hauts responsables de l'État.

Ancien membre de l'état-major particulier du président de la République, le capitaine DONALD a été écarté des services présidentiels suite à des manœuvres financières présumées. L'affaire remonte à quelques mois, lorsqu'il a tenté de négocier, contre 50 millions de francs CFA, la libération d'un certain PAT DIAMANT auprès du contre-amiral Joseph FOUDA, conseiller spécial du président Paul Biya.

L'information a rapidement remonté aux plus hautes sphères du pouvoir. Le Général de Brigade Aérienne Emmanuel AMOUGOU a alors pris la décision de l'exclure du palais présidentiel, marquant une rupture définitive avec ses fonctions précédentes.

Face à l'ouverture imminente d'une procédure judiciaire, le capitaine a choisi la fuite, préférant se soustraire à une potentielle investigation qui pourrait révéler des détails compromettants sur ses activités récentes.

Les autorités militaires ont officiellement lancé un avis de recherche le 13 novembre 2024, caractérisant juridiquement sa situation comme une désertion. Cependant, les observateurs suggèrent que les véritables motivations dépassent largement le cadre réglementaire initial.

Cette affaire met en lumière les tensions internes au sein de l'appareil d'État camerounais et soulève des questions sur les mécanismes de contrôle et de transparence au plus haut niveau de la hiérarchie militaire et présidentielle.

L'enquête est actuellement en cours, laissant de nombreuses interrogations sans réponse concernant les véritables enjeux de cette désertion qui pourrait avoir des implications politiques significatives.