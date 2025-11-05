Camer.be
Limbé : Des Licenciements Politiques Massifs Sanctionnent le Soutien à l'Opposition
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Limbé : Des Licenciements Politiques Massifs Sanctionnent le Soutien à l'Opposition :: CAMEROON

La tension qui suit l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun se manifeste de manière particulièrement flagrante dans la ville de Limbé. L'information, émanant du Front pour le Salut National du Cameroun (FSNC), révèle une série de mesures disciplinaires qui dépassent le simple désaccord politique pour atteindre l'emploi et la subsistance des citoyens. Plusieurs employés du Conseil de la Ville de Limbé ont été subitement licenciés, soupçonnés d'avoir manifesté leur soutien à Issa Tchiroma Bakary, le candidat de l'opposition qui conteste les résultats officiels.

Le cas d'Efokoa Thomas, agent d'entretien, et de son épouse, est emblématique de cette répression rampante. Leur contrat de six mois a été brutalement résilié le 29 octobre, soit quelques jours seulement après la proclamation des résultats controversés. Au-delà de la perte de leur emploi, le couple dénonce le non-paiement de leurs salaires pour les mois de septembre et octobre, une situation qui met en péril leur situation financière. Leurs tentatives pour obtenir des éclaircissements auprès du Maire de la Ville de Limbé, Paul Efome Ngale, sont restées sans réponse, renforçant le sentiment d'arbitraire et d'impunité.

Les sources locales confirment que ces actions ne sont pas isolées. D'autres travailleurs temporaires, dont le seul tort semble être d'avoir été perçus comme des sympathisants de l'opposition, ont fait l'objet de mesures similaires. Cette actualité met en lumière une stratégie d'intimidation visant à décourager toute forme d'engagement politique contraire au pouvoir en place, même au niveau local. La violation du droit du travail, utilisée comme outil de vengeance politique, signale une dérive préoccupante de l'administration publique.

Pour les militants de l'opposition et les observateurs internationaux, ce type de licenciement abusif s'apparente à une chasse aux sorcières visant à museler l'expression démocratique après le 12 octobre 2025

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Limbe #LicenciementAbusif #12Octobre2025 #DroitsTravail #FSNC #Represailles

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Limbé : Des Licenciements Politiques Massifs Sanctionnent le Soutien à l'Opposition
Nourane Foster : Appel Solennel à l'Union Nationale et au Dialogue Inclusif au Cameroun
Le gouverneur du Littoral sensibilise sur l’importance de la paix
Défection de l'Ex-Porte-Parole de Tchiroma en Pleine Contestation Post-Électorale
Foligar Lang Urges Inclusive Dialogue and National Unity as Cameroon Faces Post-Election Divisions
UDC : Protestation parlementaire pour la Justice Électorale à l'Ouverture de la Session Budget
43 ans de Biya. Fête de la victoire et du pouvoir sous tension post-électorale 2025
État de santé des détenus du SED : Révélations de Chrétien Tabetsing sur Anicet Ekane
Nkom s'en prend aux « Allogènes » après la Déroute du RDPC dans le Littoral Camerounais
Rule of Law Has Not Prevailed” *CRP Leader Regrets Privileged Group of People Running, Destroying Ca
PLO Lumumba Dénonce les Résultats Électoraux, Issa Tchiroma Vainqueur selon lui
La France condamne la répression et exige le dialogue
Devenez Rédacteur

Les + récents

08:44
Reprise effective des activités de transport : le Gouvernement rassure et félicite les transporteurs

Reprise effective des activités de transport : le Gouvernement rassure et félicite les transporteurs
06:33
Crise post électorale: Ville morte à Bafoussam et confusion chez les populations

Crise post électorale: Ville morte à Bafoussam et confusion chez les populations
01:43
Investiture de Paul Biya : Serment de la Gérontocratie et Vol de la Victoire

Investiture de Paul Biya : Serment de la Gérontocratie et Vol de la Victoire
01:22
Quand Traque, Arrestations et Menaces Deviennent le Seul Langage de l'État

Quand Traque, Arrestations et Menaces Deviennent le Seul Langage de l'État
01:03
Deux Cameroun : celui des projecteurs et celui des torches

Deux Cameroun : celui des projecteurs et celui des torches

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo