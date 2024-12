Docteur Audrey Monkam LA DIALYSE AU CAMEROUN : une tragédie :: CAMEROON

C'est suite à une mini conférence organisée le 3 décembre dernier à l'hôtel Akwa Palace de Douala axée «sur la prévention des maladies rénales» que ce constat alarmant a été faite par la cardiologue- médecin du travail au Centre Médical Vaincoeur ,Dr Audrey Monkam-Noutong.

Hier soir (3 décembre 2024, ndlr), à l'hôtel Akwa Palace, j'ai assisté à une mini conférence sur la prévention des maladies rénales organisée par le Dr Erica Obada, éminente néphrologue, passionnée de prévention, d'après elle au Cameroun, la moyenne d'âge des personnes en dialyse est de 45-50 ans avec une prédominance masculine. Les causes principales étaient les maladies cardiovasculaires : hypertension artérielle, diabète...

Pour qu'un homme de 50 ans soit à un stade très avancé d'insuffisance rénale au point d'avoir besoin de dialyse, il faudrait qu'il ait débuté son hypertension artérielle depuis au moins 15 à 20 ans en moyenne...je vous laisse calculer l'âge à partir duquel cette personne développe sa maladie cardiovasculaire.

Ce sont malheureusement nos réalités africaines et camerounaises en particulier.

On a de plus en plus de jeunes personnes en dialyse; 2 à 3 séances par semaine et ce à vie, car le rein est irrécupérable ! À moins qu'on ne fasse une greffe rénale, très peu accessible financièrement dans notre contexte (13 greffés rénaux dans tout le Cameroun à ce jour)

Pourtant tout cela aurait pu être évitable! Les maladies rénales sont souvent des conséquences des maladies cardiovasculaires ; tout comme elles, leur évolution est sournoise et silencieuse : on n' a pas toujours de signes. Et quand les symptômes se manifestent c'est souvent à un stade irréversible !

Comment dépister une maladie rénale? Faire un check-up cardiovasculaire complet.

À cet effet, le Dr Audrey Monkam-Noutong cardiologue- médecin du travail au centre Médical Vaincoeur , vous invite donc à profiter de la campagne Noël avant l'heure qu'elle organise les 05, 06 et 09 décembre 2024 au cabinet médical Vaincoeur , cette offre vous permettra de faire votre check UP avec 75% de réduction .

Réservez votre place via WhatsApp au +237 695 91 45 11.