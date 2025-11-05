-
© Camer.be : Toto Jacques
- 05 Nov 2025 11:30:38
- |
- 1651
- |
-
CAMEROUN :: Défection de l'Ex-Porte-Parole de Tchiroma en Pleine Contestation Post-Électorale :: CAMEROON
Le climat politique camerounais, déjà sous haute tension après l'élection présidentielle du 12 octobre dernier et la contestation virulente des résultats, est secoué par une affaire de trahison aux allures de coup de poignard dans le dos de l'opposition. Le Dr Moïse MBOG, qui fut le porte-parole d'Issa Tchiroma Bakary (candidat du FSNC), a démissionné, mais les raisons profondes de son départ révèlent une stratégie de déstabilisation orchestrée en coulisses. Le fait est que le Dr MBOG avait déjà été mis à l’écart depuis plusieurs semaines, une décision interne prise après la découverte de ses négociations secrètes avec des cadres du Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC) et de la présidence de la République.
Cette manœuvre d'infiltration prend une dimension particulièrement explosive dans le contexte immédiat de la contestation des résultats par Issa Tchiroma, qui revendique la victoire et dénonce une "mascarade électorale". Alors que l'opposition appelle à la mobilisation et au respect du vote populaire, la présence d'un "cheval de Troie" en son sein nuit gravement à sa crédibilité. La défection du porte-parole, même si elle précède de peu l'annonce des résultats officiels, symbolise l'érosion de la confiance et la puissance des tactiques employées par le pouvoir pour fragiliser ses adversaires. Ces tractations secrètes, visant à monnayer une allégeance au détriment de la cause d'opposition, sont un indicateur brutal des pressions qui pèsent sur les acteurs politiques camerounais.
Pour les partisans d'Issa Tchiroma, la révélation de ce double jeu n'est pas seulement une question de personne ; elle soulève des interrogations légitimes sur l'ampleur de l'espionnage et de l'infiltration au sein de l'état-major de campagne électorale. Le rôle crucial du porte-parole dans la diffusion de messages et la gestion de crise rend sa trahison d'autant plus préjudiciable. En exposant les failles internes, le camp présidentiel cherche à décrédibiliser toute la démarche de revendication de la victoire, un argument politique puissant auprès d'une opinion publique déjà éreintée par des décennies d'autoritarisme.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE
Les + récents
Reprise effective des activités de transport : le Gouvernement rassure et félicite les transporteurs
Crise post électorale: Ville morte à Bafoussam et confusion chez les populations
Investiture de Paul Biya : Serment de la Gérontocratie et Vol de la Victoire
Quand Traque, Arrestations et Menaces Deviennent le Seul Langage de l'État
Deux Cameroun : celui des projecteurs et celui des torches
POLITIQUE :: les + lus
Le président Paul Biya au plus mal
- 09 February 2018
- /
- 112722
Cameroun, Présidentielle 2018:Cet homme veut chasser Paul Biya
- 14 April 2016
- /
- 103206
Cameroun:Paul Biya brise les réseaux de Séraphin Fouda et Motaze
- 16 November 2015
- /
- 82522
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 213303
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 206641