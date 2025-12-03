Camer.be
Morts d'Anicet Ékanè : Le Fils Recadre Sèchement Nathalie Yamb sur la Cause du Décès
CAMEROUN :: Morts d'Anicet Ékanè : Le Fils Recadre Sèchement Nathalie Yamb sur la Cause du Décès :: CAMEROON

La tragédie politique du décès d'Anicet Ékanè, figure de l'opposition camerounaise, a donné lieu à une violente altercation numérique, illustrant les profondes divisions et la méfiance entourant la version officielle des faits. Le Docteur Muna Ékanè, fils du défunt, a publiquement et vivement recadré l'activiste panafricaine Nathalie Yamb suite à une déclaration de celle-ci sur les réseaux sociaux concernant les causes de la mort de son père.

Nathalie Yamb, dans son intervention, avait avancé une thèse minimisant l'impact des conditions de détention, suggérant que la maladie préexistante était la cause principale. Elle affirmait notamment : « La mort n'est jamais le fruit du hasard. Elle survient quand elle doit survenir. Anicet était souffrant depuis quelques années. Covid lui avait laissé les poumons en lambeaux. Être en détention n'a clairement pas arrangé les choses. Que sa transition soit légère. »

La réaction de Muna Ékanè fut immédiate et cinglante. Utilisant un langage direct, il a sommé l'activiste de se taire sur ce sujet et l'a accusée d'utiliser la mort de son père pour générer du buzz et des vues. « Vraiment fermes la ! Ta diffusion habituelle de fakenews, fait là sur d'autres sujets ! C'est comme ça que tu manipules les masses par le mensonge, depuis des années. Tu ne sais rien de ce qui s'est passé ! » a-t-il lancé. Ce conflit met en lumière une fissure au sein du camp des opposants ou des critiques du régime, où les narratifs et les accusations de manipulation sont monnaie courante.

La famille Ékanè et le parti MANIDEM soutiennent que la dégradation de la santé de l'opposant, qui était détenu depuis 38 jours au Secrétariat d'État à la Défense (SED) malgré des alertes répétées, est directement liée aux conditions de sa captivité et au refus des autorités de lui accorder une évacuation sanitaire adéquate. Le décès d'un opposant en garde à vue, à 74 ans, dans un environnement peu propice aux soins intensifs, nourrit la thèse d'un assassinat politique ou, au minimum, d'une négligence criminelle, des allégations que la famille entend faire vérifier par une autopsie indépendante.

L'intervention du fils d'Anicet Ékanè contre Nathalie Yamb souligne la sensibilité extrême du dossier et la lutte pour imposer une vérité. En l'accusant de soutenir le « Régime usurpateur » et de faire de la « Panasardinerie », Muna Ékanè dénonce l'exploitation du décès de son père. Le débat autour de la mort d'Anicet Ékanè ne concerne donc pas uniquement le Cameroun et ses autorités, mais également les influenceurs et les activistes qui s'approprient les causes politiques, mettant en péril la vérité des faits au profit de l'engagement.

