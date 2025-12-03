CENTRAFRIQUE :: Les partenaires internationaux s'unissent pour garantir le bon déroulement des élections :: CENTRAL AFRICAN

Les préparatifs pour les élections présidentielles prévues en Centrafrique le 28 décembre 2025 se poursuivent. Le dernier convoi de matériel électoral est arrivé à Bangui en provenance de Chine.

Le jeudi 27 novembre 2025, le troisième et dernier vol cargo en provenance de Chine a atterri, achevant ainsi l'opération logistique de grande envergure mise en œuvre pour fournir à la République centrafricaine le matériel électoral nécessaire aux quatre élections prévues le 28 décembre.

Dans les entrailles du gigantesque appareil, soigneusement arrimées, 160 palettes : 2 047 urnes, 14 006 isoloirs, 8 552 kits complets de bureaux de vote. Le Président de l’Autorité Nationale des Élections (A.N.E.), Mathias Barthélémy MOROUBA, accompagné d'un certain nombre de commissaires électoraux et de partenaires techniques et financiers, s'est présenté pour réceptionner officiellement cette importante cargaison.

« Nous tenions à être ici personnellement pour constater l’arrivée de ce matériel, indispensable pour assurer la transparence et l’équité du scrutin », a déclaré le Dr MOROUBA, insistant sur l’importance de cette étape dans la crédibilité du processus électoral.

Les partenaires internationaux, également présents, ont salué la fluidité de la chaîne logistique et la coordination entre les autorités centrafricaines et leurs homologues chinoises.

Dans le même contexte, le Secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, est arrivé à Bangui pour réaffirmer le soutien des Nations unies au processus électoral en République centrafricaine.

Lacroix a évoqué l'importance de la phase politique actuelle en République centrafricaine, qui se prépare aux prochaines élections et poursuit la mise en œuvre de l'accord de paix. « Je pense évidemment aux élections qui vont se tenir dans quelques semaines, avec du travail à faire pour s’assurer qu’elles se déroulent dans les meilleures conditions », a-t-il ajouté.

Le chef des opérations de maintien de la paix a insisté sur l'engagement des Nations Unies à apporter un soutien durable au peuple centrafricain sur la voie de la stabilité et de la réconciliation nationale.

Les autorités de la République centrafricaine, la société civile et tous les partenaires travaillent ensemble pour garantir le bon déroulement des élections présidentielles. Tout le matériel électoral non sensible se trouve désormais sur le territoire de la République centrafricaine, prêt à être distribué dans les préfectures.

Les élections présidentielles marquent le début d'un tournant démocratique important dans l'histoire de la République centrafricaine. Les urnes renforcent le concept de démocratie et permettent au peuple centrafricain d'élire son futur président dans un climat pacifique et sécurisé.

