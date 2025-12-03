CAMEROUN :: Mort d'Anicet Ekane : Le FCC Accuse le Régime Biya d'« Assassinat Politique » et de Crime d'État :: CAMEROON

Le décès d'Anicet Ekane, président du MANIDEM et figure de proue de l'opposition, en captivité au Secrétariat d’État à la Défense (SED), a provoqué une vague d'indignation et de virulentes accusations. Le Front pour le Changement du Cameroun (FCC), présidé par l'Honorable Jean Michel Nintcheu, a publié un communiqué choc dénonçant un « crime d'État » et un assassinat politique planifié.

Le communiqué du FCC rappelle que l'amour de son pays et l'engagement politique ne sauraient être des crimes passibles d'une « peine de mort avec exécution immédiate ». L'Hon. Nintcheu révèle la gravité du choc ressenti : la nouvelle de la mort d'Ekane a été apprise au SED même, alors que lui et le Professeur Maurice Kamto, autre figure de l'opposition, s'y rendaient pour une visite de réconfort aux otages politiques du régime. Ce contexte dramatique renforce le sentiment de rage et de révolte exprimé par le FCC.

L'accusation d'assassinat politique repose sur des faits précis concernant les conditions de détention. Le FCC affirme qu'un « dispositif particulièrement ignoble » a été mis en place pour empêcher l'opposant de recevoir le matériel respiratoire indispensable à sa santé. Il est rappelé que seize jours avant son décès, les avocats d'Ekane avaient vainement saisi le colonel commandant de la légion de gendarmerie du littoral pour la réclamation urgente d'un extracteur d'oxygène et des accessoires nécessaires à son traitement. L'absence délibérée de réponse et d'assistance est interprétée comme une volonté manifeste de laisser mourir le détenu.

Le FCC met en lumière l'engagement politique constant d'Ekane pour le changement démocratique au Cameroun. Le communiqué salue son rôle altruiste dans le jeu des alliances politiques : son soutien initial, sans contrepartie, au Professeur Maurice Kamto lors de la présidentielle de 2025, puis, après la disqualification de ce dernier, son énergie déployée pour que l'Union pour le Changement (UPC) soutienne le candidat du FSNC, Issa Tchiroma Bakary. Cet engagement désintéressé contraste vivement avec la brutalité de sa fin en détention.

Le FCC appelle à l'ouverture immédiate d'une enquête indépendante sur ce drame, exigeant que les « responsables et coupables » au sein de l'appareil répressif répondent de leurs actes. Le parti annonce son intention de rester vigilant et promet, « au besoin en organisant des manifestations publiques », de veiller à ce que cet assassinat odieux ne reste pas impuni, assurant que le sacrifice d'Ekane pour un Cameroun libre ne sera pas vain.

Ton sacrifice pour le Cameroun ne sera pas vain. Jamais.

La lutte continue

Hon. Jean Michel Nintcheu

Député

Président national du FCC

