Camer.be
Bigamie au Cameroun : Un Mariage Secret à Douala Interrompu par la Première Épouse
CAMEROUN :: SOCIETE

Bigamie au Cameroun : Un Mariage Secret à Douala Interrompu par la Première Épouse :: CAMEROON

Une scène digne d'un film s'est déroulée à Douala, illustrant de manière spectaculaire les risques et les conséquences de la bigamie au Cameroun. Un homme marié, légalement lié sous un régime monogame et père de cinq enfants, résident habituel de Yaoundé, a tenté de contracter secrètement une nouvelle union à l'état civil de Douala. Ce double jeu, mené à l'insu de sa première épouse, a pris fin de manière fracassante, en plein cœur de la cérémonie.

Selon des sources concordantes, l’époux menait depuis un certain temps une double vie, partageant son quotidien familial à Yaoundé tout en planifiant minutieusement un nouveau mariage dans la capitale économique. L'histoire a basculé lorsque la première épouse, ayant eu vent de cette cérémonie clandestine, a fait irruption à la mairie au moment même de l'échange des vœux. Le choc fut total : le mari pris en flagrant délit, la seconde future mariée sidérée, et les invités figés dans une incrédulité muette. L'événement a été brutalement interrompu, mettant un terme net à cette tentative de fraude conjugale.

Au-delà de l'anecdote, cette affaire soulève de sérieuses questions de droit au Cameroun. Le Code pénal camerounais, en son article 359, est très clair : celui qui, engagé dans un régime de monogamie, contracte un nouveau mariage monogame (ou même polygame) avant la dissolution du précédent, est coupable de bigamie. Cette infraction est punie d'une peine d'emprisonnement et d'une amende. En droit civil, un tel second mariage serait frappé de nullité absolue, le rendant nul et non avenu, protégeant ainsi l'intégrité du premier engagement matrimonial.

L'intervention courageuse de la première épouse a non seulement stoppé l'événement, mais a potentiellement exposé son mari à des sanctions pénales et mis en évidence l'importance du choix du régime matrimonial lors de l'enregistrement de l'union. Bien que le droit camerounais reconnaisse la coexistence de la monogamie et de la polygamie, le choix initial au moment du mariage est irrévocable. Cette histoire rocambolesque rappelle à quel point le respect des lois matrimoniales est fondamental, le droit de la famille protégeant l'époux lésé contre ce type de fraude. La fin du conte de fées à Douala est un rappel cinglant des conséquences légales qu'impliquent de telles transgressions.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Bigamie #Cameroun #DroitDeLaFamille #Monogamie #FaitsDivers #Mariage #Douala

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Bigamie au Cameroun : Un Mariage Secret à Douala Interrompu par la Première Épouse
Autopsie Unilatérale d'Anicet Ekane : Le Clan de l'Opposant Refuse et Menace de Poursuites
Eran Moas poursuit son action humanitaire auprès des orphelins au Cameroun
Conférence: L’intelligence artificielle peut servir le village Bangoulap
Miss Ngondo : l'exclusion de Tocko Erwan Audrey pour ses origines, un scandale ?
Culture: Cimuda, un projet musical futuriste lié à Bangoulap Tour
Engin Explosif à Bamenda : Deux Gendarmes Tués, Montée des Tensions dans le Nord-Ouest
CAMEROUN INTERVIEW DE BRUNO MPONDO-EPO : ANCIEN HAUT FONCTIONNAIRE DE L’ONU
Crise post-électorale : le Barreau du Cameroun alerte le MINAT sur les détenus
Produits made in Cameroun : NESTLÉ NIDO® GOÛT CACAO EST PROPRE À LA CONSOMMATION
Que fait le Pr ABA’A Oyono au SED ? Les étudiants réclament son retour dans les amphithéâtres
Passage aux forceps du budget:L’Assemblée Nationale réduite en caisse de résonance du gouvernement
Devenez Rédacteur

Les + récents

14:10
Morts d'Anicet Ékanè : Le Fils Recadre Sèchement Nathalie Yamb sur la Cause du Décès

Morts d'Anicet Ékanè : Le Fils Recadre Sèchement Nathalie Yamb sur la Cause du Décès
13:38
Bigamie au Cameroun : Un Mariage Secret à Douala Interrompu par la Première Épouse

Bigamie au Cameroun : Un Mariage Secret à Douala Interrompu par la Première Épouse
13:08
Autopsie Unilatérale d'Anicet Ekane : Le Clan de l'Opposant Refuse et Menace de Poursuites

Autopsie Unilatérale d'Anicet Ekane : Le Clan de l'Opposant Refuse et Menace de Poursuites
12:21
Presse au Cameroun : Le CNC convoque Le Jour après une Une choc sur la « Victoire » de Paul Biya

Presse au Cameroun : Le CNC convoque Le Jour après une Une choc sur la « Victoire » de Paul Biya
12:00
Scandale au Cameroun : La Réaction Choquante d'Atanga Nji avant la Mort d'Anicet Ekane

Scandale au Cameroun : La Réaction Choquante d'Atanga Nji avant la Mort d'Anicet Ekane

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo