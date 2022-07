CAMEROUN :: QUE FAIRE POUR RÉUSSIR ? :: CAMEROON

Quelques caractéristiques souhaitables voire indispensables pour les organisations qui souhaitent faire bouger les lignes au Cameroun :

1- Avoir des textes internes qui encouragent la formation des militants, le débat contradictoire dans la discipline, la prise de décision transparente et démocratique, et qui découragent le messianisme. C'est comme ça que l'on attire et conserve des militants de qualité car non seulement ils sont sûrs d'être entendus mais leurs intelligences peuvent être conjuguées pour le plus grand bien de l'organisation

2- avoir un discours et une pratique qui rassemblent bien au delà de ses militants. Dans cette phase de la lutte, seules des coalitions transpartisanes, mieux non partisanes, peuvent faire bouger les lignes. Les organisations serieuses doivent donc cultiver un esprit de tolérance et de collaboration malgré les différences

3- une organisation qui souhaite arriver au pouvoir par les urnes au Cameroun doit se désolidariser clairement de tout ce qui pourrait être assimilé au tribalisme ou au repli identitaire. Un mauvais régime peut manipuler l'ethnicisme pour se maintenir au pouvoir, mais ceux qui recherchent le pouvoir n'ont aucune chance de gagner à ce jeu cynique.

Les organisations qui remplissent ces 3 critères ont une chance de réussite. Les autres finiront dans la poubelle de l'Histoire