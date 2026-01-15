Camer.be
CAMEROUN :: SOCIETE

La joie d'un départ s'est tragiquement transformée en drame familial à Douala. Belva Kouemo, 19 ans, a perdu la vie dans des circonstances mystérieuses, seulement quelques heures après avoir fêté avec ses amis l'obtention de son précieux visa Allemagne. Cette jeune étudiante voyait son rêve européen se concrétiser avant que le destin ne s'acharne.

L'événement survient dans le quartier résidentiel de Logbessou. Mardi soir, Belva et son cercle d'amis célèbrent avec émotion cette réussite administrative, synonyme d'avenir prometteur. Au menu des réjouissances, des brochettes de viande grillée, communément appelées « soya », et des boissons partagées dans la liesse. Rien ne laissait présager le drame à venir.

Au petit matin du mercredi, la jeune fille se réveille en proie à de violents maux de ventre et des vertiges inquiétants. Ses parents, alertés par son état de détresse, la conduisent en urgence dans un centre de santé de la ville. Malgré la rapidité de l'intervention et les soins administés, Belva n'a pas survécu. Son décès, aussi soudain que brutal, plonge son entourage dans une stupéfaction douloureuse.

Les causes exactes de cette mort restent à déterminer. Les autorités sanitaires n'ont pas encore rendu public les conclusions d'une éventuelle autopsie médico-légale. Dans l'attente de ces résultats, l'hypothèse d'une intoxication alimentaire grave est évoquée par des sources proches du dossier, sans qu'aucune certitude ne puisse être établie. Cette tragédie soulève des questions cruciales sur l'hygiène et la sécurité des aliments vendus dans la rue, un secteur vital pour l'économie locale mais parfois peu contrôlé.

Au-delà du choc, c'est un véritable deuil familial qui s'installe. La famille Kouemo, qui voyait en ce visa le fruit des efforts et l'espoir d'une réussite pour leur fille, doit désormais faire face à une insoutenable absence. Cette histoire résonne comme un coup du sort cruel pour toute une jeunesse camerounaise qui ambitionne de se former à l'étranger.

Les enquêteurs attendent désormais les preuves scientifiques pour éclaircir les circonstances de ce décès. Ce drame rappelle avec amertume que la célébration d'un succès peut parfois virer au cauchemar, et interroge sur la vigilance collective nécessaire lors des moments de convivialité.

Comment mieux garantir la sécurité sanitaire des consommations lors des célébrations, pour éviter que de tels drames ne se reproduisent ?

L'actualité en vidéo