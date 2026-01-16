Camer.be
Verdict Ngarbuh : La justice camerounaise face à ses responsabilités militaires
CAMEROUN :: SOCIETE

Verdict Ngarbuh : La justice camerounaise face à ses responsabilités militaires :: CAMEROON

La vérité a fini par s'imposer entre les murs du tribunal militaire de Yaoundé. Le 15 janvier 2026, l'institution a rendu un verdict historique en condamnant trois soldats et un milicien peul pour leur implication directe dans le massacre de Ngarbuh. Ce drame, survenu en février 2020 dans la région du Nord-Ouest, reste l'une des cicatrices les plus profondes du conflit séparatiste qui déchire le pays.

Le tribunal a reconnu les accusés coupables de meurtre, d'incendie volontaire et de destruction de biens. Le bilan de cette opération, initialement qualifiée de simple incident par les autorités, est effroyable avec vingt-trois civils exécutés, dont quinze enfants et deux femmes enceintes. Cette condamnation brise enfin le mur de l'impunité qui entourait souvent les opérations de la crise anglophone au Cameroun.

Le chemin vers ce jugement fut long et sinueux. On se souvient qu'au lendemain des faits, le gouvernement avait hâtivement dénoncé des fausses informations. Il aura fallu une pression internationale sans précédent et une commission d'enquête présidentielle pour que l'État admette que des éléments incontrôlés avaient orchestré l'attaque puis tenté de masquer les preuves en brûlant des habitations.

Cette décision judiciaire s'inscrit dans un contexte de surveillance accrue par les instances internationales. Le verdict démontre une volonté de restaurer la crédibilité des forces de défense tout en adressant un signal fort aux groupes armés et aux milices locales. La question de la réparation pour les familles des victimes reste désormais au centre des préoccupations humanitaires.

Bien que les sentences précises ne soient pas encore prononcées, la culpabilité établie des militaires marque une rupture avec la culture du silence. Ce procès pourrait servir de boussole pour les futurs dossiers de violations des droits de l'homme. La transparence de cette procédure sera le baromètre de la réconciliation nationale tant espérée par la population civile.

Le verdict de Yaoundé suffira-t-il à restaurer durablement la confiance entre l'armée et les populations des régions anglophones ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Ngarbuh #JusticeMilitaire #DroitsLhomme #Paix

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Verdict Ngarbuh : La justice camerounaise face à ses responsabilités militaires
La version glaçante de Dagobert Nwafo dans l’affaire du bébé Mathis
Fuite de la lettre du général Ngolo Ngomba à Eneo : enquête ouverte
Douala : Une étudiante décède après l'obtention de son visa pour l'Allemagne
Contrôle à la frontière: Arrestation d'un Camerounais recherché en Belgique pour escroquerie
CAN 2025 : Samuel Eto’o sanctionné par la CAF après le match Cameroun–Maroc
Massacre à Gidado : les séparatistes ciblent la communauté Mbororo au Cameroun
La Marine camerounaise saisit 232 500 litres de carburant de contrebande en mer
Samuel Charles Nana-Sinkam : organiser les ressources pour apporter l'espoir
Bernard Fongang : un ingénieur à la cadence de l’action sociale
Câble électrique sous tension devant une école à Yaoundé : un danger immédiat
Lettre d'un général à ENEO : la frontière ténue entre sécurité publique et dérive
Devenez Rédacteur

Les + récents

09:22
Verdict Ngarbuh : La justice camerounaise face à ses responsabilités militaires

Verdict Ngarbuh : La justice camerounaise face à ses responsabilités militaires
08:41
APPEL DU MVC (Mouvement Vert du Cameroun) POUR LES ELECTIONS 2026

APPEL DU MVC (Mouvement Vert du Cameroun) POUR LES ELECTIONS 2026
08:29
Sanctions ukrainiennes : le pavillon camerounais dans la tourmente géopolitique

Sanctions ukrainiennes : le pavillon camerounais dans la tourmente géopolitique
08:14
La CAN 2025 Maroc–Sénégal: Match Pour Ceux Qui Savent Attendre

La CAN 2025 Maroc–Sénégal: Match Pour Ceux Qui Savent Attendre
08:00
L'appel au secours de Ngando Pickett : entre passion patriotique et défaillances récurrentes

L'appel au secours de Ngando Pickett : entre passion patriotique et défaillances récurrentes

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo