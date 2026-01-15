FRANCE :: Contrôle à la frontière: Arrestation d'un Camerounais recherché en Belgique pour escroquerie

Un homme de 45 ans d'origine camerounaise a été arrêté lors d'un contrôle frontalier entre la France et la Belgique.

Le contrôle a montré qu'il était recherché en Belgique dans le cadre d'une affaire liée à l'escroquerie, selon les médias locaux.

Le suspect était passager d'un véhicule, contrôlé mercredi 14/01/2026 par la police fédérale au poste-frontière. Lors du contrôle, il n'a pas pu présenter de documents de voyage valides et a montré aux agents une photo d'un passeport Nicaraguayen sur son téléphone, ce qui a éveillé les soupçons.

Des vérifications supplémentaires ont établi que l'homme faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités belges. Il a été placé en détention et devrait être extradé vers la Belgique dans les jours à venir.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp