Camer.be
Contrôle à la frontière: Arrestation d'un Camerounais recherché en Belgique pour escroquerie
FRANCE :: SOCIETE

FRANCE :: Contrôle à la frontière: Arrestation d'un Camerounais recherché en Belgique pour escroquerie

Un homme de 45 ans d'origine camerounaise a été arrêté lors d'un contrôle frontalier entre la France et la Belgique.

Le contrôle a montré qu'il était recherché en Belgique dans le cadre d'une affaire liée à l'escroquerie, selon les médias locaux.

Le suspect était passager d'un véhicule, contrôlé mercredi 14/01/2026 par la police fédérale au poste-frontière. Lors du contrôle, il n'a pas pu présenter de documents de voyage valides et a montré aux agents une photo d'un passeport Nicaraguayen sur son téléphone, ce qui a éveillé les soupçons.

Des vérifications supplémentaires ont établi que l'homme faisait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis par les autorités belges. Il a été placé en détention et devrait être extradé vers la Belgique dans les jours à venir.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Contrôle à la frontière: Arrestation d'un Camerounais recherché en Belgique pour escroquerie
CAN 2025 : Samuel Eto’o sanctionné par la CAF après le match Cameroun–Maroc
Massacre à Gidado : les séparatistes ciblent la communauté Mbororo au Cameroun
La Marine camerounaise saisit 232 500 litres de carburant de contrebande en mer
Samuel Charles Nana-Sinkam : organiser les ressources pour apporter l'espoir
Bernard Fongang : un ingénieur à la cadence de l’action sociale
Câble électrique sous tension devant une école à Yaoundé : un danger immédiat
Lettre d'un général à ENEO : la frontière ténue entre sécurité publique et dérive
Trafics d'influence sur les faux titres fonciers: La Comicodi interpelle le Ministre des domaines
Comment Pro Meet Up veut opérer la transformation économique de l’Afrique Centrale
Bradley Marongo : Le Géant Kenyan qui Fascine la Génération Z
Affaire Momo : le ministre condamné qui défie la justice française
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:15
Contrôle à la frontière: Arrestation d'un Camerounais recherché en Belgique pour escroquerie

Contrôle à la frontière: Arrestation d'un Camerounais recherché en Belgique pour escroquerie
11:58
A PROPOS DES PASSEPORTS ET DES CARTES NATIONAES D’IDENTITE: NON AU SABOTTAGE

A PROPOS DES PASSEPORTS ET DES CARTES NATIONAES D’IDENTITE: NON AU SABOTTAGE
10:09
CAN 2025 : Samuel Eto’o sanctionné par la CAF après le match Cameroun–Maroc

CAN 2025 : Samuel Eto’o sanctionné par la CAF après le match Cameroun–Maroc
08:49
15 janvier 1971- 15 janvier 2026: Les hommages de la Fondation Moumié à Ernest Ouandié

15 janvier 1971- 15 janvier 2026: Les hommages de la Fondation Moumié à Ernest Ouandié
00:10
Samuel Eto’o suspendu par la CAF, la Fédération camerounaise contre-attaque

Samuel Eto’o suspendu par la CAF, la Fédération camerounaise contre-attaque

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo