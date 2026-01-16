CAMEROUN :: Fuite de la lettre du général Ngolo Ngomba à Eneo : enquête ouverte :: CAMEROON

Dans les cercles politiques et militaires au Cameroun, une polémique sécuritaire prend de l’ampleur depuis la fuite d’une correspondance du général de brigade Gabriel Tobie Ngolo Ngomba, commandant de la deuxième région militaire interarmées. Datée du jeudi 15 janvier 2026, cette lettre adressée au directeur général d’Eneo Cameroun a circulé massivement sur les réseaux sociaux, déclenchant débat, incompréhension et réactions du haut commandement militaire.

Le contenu de la lettre, dont l’authenticité n’a pas encore été confirmée par Eneo, aurait pour objet une demande inhabituelle de 10 véhicules Toyota Land Cruiser de type BJ, destinée à renforcer la mobilité opérationnelle des forces sous son commandement. Ce type de requête formelle à une entreprise privée, plutôt qu’au ministère de la Défense ou via des canaux étatiques habituels, a provoqué une vive interrogation dans l’opinion publique.

Face à cette fuite qui fait jaser sur la toile, le général Ngolo Ngomba a exprimé sa colère et sa consternation, dénonçant la diffusion non autorisée de sa correspondance. Dans une note transmise aux médias, il annonce avoir instruit l’ouverture d’une enquête au niveau de l’antenne régionale de la sécurité militaire (Semil) du Littoral à Douala, afin de déterminer l’origine de cette fuite et d’identifier les responsabilités. L’enquête vise à faire toute la lumière sur ce qui est perçu comme une violation des procédures internes et un risque pour la sécurité des communications militaires.

Pour comprendre l’ampleur du débat, il faut replacer cette affaire dans le contexte local : la deuxième région militaire interarmées, dont fait partie Douala, est une zone stratégique confrontée à des défis sécuritaires complexes, allant de l’ordre public à la criminalité urbaine. Le général Ngolo Ngomba, promu récemment et réputé pour son expérience, notamment post-électorale à Douala, se trouve ainsi sous les projecteurs à un moment où la transparence des actions sécuritaires est scrutée de près.

La fuite elle-même relance un débat plus large au Cameroun sur les relations entre secteur militaire et entreprises publiques ou privées, et sur la légitimité de certaines demandes de ressources. D’aucuns craignent qu’un précédent soit créé si des demandes de matériel logistique sont formulées en dehors des canaux budgétaires formels. D’autres défendent l’initiative comme une réponse pragmatique à l’insuffisance des moyens disponibles sur le terrain.

Au cœur de cette tempête médiatique et institutionnelle, la hiérarchie militaire est restée discrète, tandis que l’enquête s’annonce comme le principal levier pour trancher entre rumeurs de cabale numérique, documents falsifiés ou erreurs de procédure. Cette affaire, loin d’être anodine, pourrait bien faire jurisprudence dans la manière dont les forces de défense communiquent et interagissent avec des acteurs économiques au Cameroun.

