Camer.be
Fuite de la lettre du général Ngolo Ngomba à Eneo : enquête ouverte
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Fuite de la lettre du général Ngolo Ngomba à Eneo : enquête ouverte :: CAMEROON

Dans les cercles politiques et militaires au Cameroun, une polémique sécuritaire prend de l’ampleur depuis la fuite d’une correspondance du général de brigade Gabriel Tobie Ngolo Ngomba, commandant de la deuxième région militaire interarmées. Datée du jeudi 15 janvier 2026, cette lettre adressée au directeur général d’Eneo Cameroun a circulé massivement sur les réseaux sociaux, déclenchant débat, incompréhension et réactions du haut commandement militaire.

Le contenu de la lettre, dont l’authenticité n’a pas encore été confirmée par Eneo, aurait pour objet une demande inhabituelle de 10 véhicules Toyota Land Cruiser de type BJ, destinée à renforcer la mobilité opérationnelle des forces sous son commandement. Ce type de requête formelle à une entreprise privée, plutôt qu’au ministère de la Défense ou via des canaux étatiques habituels, a provoqué une vive interrogation dans l’opinion publique. 

Face à cette fuite qui fait jaser sur la toile, le général Ngolo Ngomba a exprimé sa colère et sa consternation, dénonçant la diffusion non autorisée de sa correspondance. Dans une note transmise aux médias, il annonce avoir instruit l’ouverture d’une enquête au niveau de l’antenne régionale de la sécurité militaire (Semil) du Littoral à Douala, afin de déterminer l’origine de cette fuite et d’identifier les responsabilités. L’enquête vise à faire toute la lumière sur ce qui est perçu comme une violation des procédures internes et un risque pour la sécurité des communications militaires. 

Pour comprendre l’ampleur du débat, il faut replacer cette affaire dans le contexte local : la deuxième région militaire interarmées, dont fait partie Douala, est une zone stratégique confrontée à des défis sécuritaires complexes, allant de l’ordre public à la criminalité urbaine. Le général Ngolo Ngomba, promu récemment et réputé pour son expérience, notamment post-électorale à Douala, se trouve ainsi sous les projecteurs à un moment où la transparence des actions sécuritaires est scrutée de près. 

La fuite elle-même relance un débat plus large au Cameroun sur les relations entre secteur militaire et entreprises publiques ou privées, et sur la légitimité de certaines demandes de ressources. D’aucuns craignent qu’un précédent soit créé si des demandes de matériel logistique sont formulées en dehors des canaux budgétaires formels. D’autres défendent l’initiative comme une réponse pragmatique à l’insuffisance des moyens disponibles sur le terrain. 

Au cœur de cette tempête médiatique et institutionnelle, la hiérarchie militaire est restée discrète, tandis que l’enquête s’annonce comme le principal levier pour trancher entre rumeurs de cabale numérique, documents falsifiés ou erreurs de procédure. Cette affaire, loin d’être anodine, pourrait bien faire jurisprudence dans la manière dont les forces de défense communiquent et interagissent avec des acteurs économiques au Cameroun. 

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Eneo #NgoloNgomba #SécuritéMilitaire #Douala

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Fuite de la lettre du général Ngolo Ngomba à Eneo : enquête ouverte
Douala : Une étudiante décède après l'obtention de son visa pour l'Allemagne
Contrôle à la frontière: Arrestation d'un Camerounais recherché en Belgique pour escroquerie
CAN 2025 : Samuel Eto’o sanctionné par la CAF après le match Cameroun–Maroc
Massacre à Gidado : les séparatistes ciblent la communauté Mbororo au Cameroun
La Marine camerounaise saisit 232 500 litres de carburant de contrebande en mer
Samuel Charles Nana-Sinkam : organiser les ressources pour apporter l'espoir
Bernard Fongang : un ingénieur à la cadence de l’action sociale
Câble électrique sous tension devant une école à Yaoundé : un danger immédiat
Lettre d'un général à ENEO : la frontière ténue entre sécurité publique et dérive
Trafics d'influence sur les faux titres fonciers: La Comicodi interpelle le Ministre des domaines
Comment Pro Meet Up veut opérer la transformation économique de l’Afrique Centrale
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:12
Fuite de la lettre du général Ngolo Ngomba à Eneo : enquête ouverte

Fuite de la lettre du général Ngolo Ngomba à Eneo : enquête ouverte
22:08
Crise politique au Cameroun : l’opposition radicalise son refus des élections

Crise politique au Cameroun : l’opposition radicalise son refus des élections
20:43
Douala : Une étudiante décède après l'obtention de son visa pour l'Allemagne

Douala : Une étudiante décède après l'obtention de son visa pour l'Allemagne
13:15
Contrôle à la frontière: Arrestation d'un Camerounais recherché en Belgique pour escroquerie

Contrôle à la frontière: Arrestation d'un Camerounais recherché en Belgique pour escroquerie
11:58
A PROPOS DES PASSEPORTS ET DES CARTES NATIONAES D’IDENTITE: NON AU SABOTTAGE

A PROPOS DES PASSEPORTS ET DES CARTES NATIONAES D’IDENTITE: NON AU SABOTTAGE

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo