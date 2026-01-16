APPEL DU MVC (Mouvement Vert du Cameroun) POUR LES ELECTIONS 2026 :: CAMEROON

Chers compatriotes,la situation du Cameroun nous interpelle tous en 2026.

Le MVC (Mouvement Vert du Cameroun) légalisé sous le Dossier N°346/2023/L/C19/SAAJP lance un appel aux potentiels candidats sur le terrain et aux compatriotes patriotes de la diaspora pour leurs soutiens.

Le MVC vient vers vous comme mediateur face aux precedents blocages et possibles repetitions des erreures graves d'hier. Il est hors de question d'abandonner tous les pouvoir à un seul parti unique.

Le MVC est un outil specialisé dans la defense du droit de vote et en expertise sur des questions de comment gagner une élection dans des conditions DEFAVORABLES sans rue et sans sang. On peut renverser le parti au pouvoir dans les URNES mais il y a un strict menu à respecter. La rue n'est pas une option chez nous sauf en cas de force majeure.

Le MVC compte sur tous les electoralistes du monde pour creer les conditions favorables à une victoire d'un quota significatif aux elections locales et sur la ligne du rapport actuel des forces sur le terrain politico-financier-socio-securitaire.

Le MVC est conscient des clivages et derapages sur des bases communautaires, partisanes et meme spirituelles.

Le MVC est conscient des positions radicales tant du gouvernement que de certains opposants mais sous la même nation à defendre et non à detruire.

Le MVC sous la base des experiences precises et des conditions offertes à tous, appelle les politiciens à se preparer pour elaborer les coalitions vertes par circonscription electorale afin de passer du CAMEROUN ROUGE au CAMEROUN VERT en 2026.

PHASE -01:

Pour une premiere phase nous avons besoin de:

a- 360 têtes vertes des listes pour les municipales (10632) dans les 360 localités du pays. Enregistrez vous sur le lien ci-dessous.

b-58 têtes vertes de listes pour les legislatives (180) entre les DEPARTEMENTS du pays.

c- 360 têtes vertes de listes des supporteurs patriotes de la diaspora dans les grandes metropoles. Unissons nous pour oser maintenant sans crier au scandal ou trahison fictive.

PHASE -02:

Rencontres vertes virtuelles et presentielles dans la DIASPORA pour elaborer les strategies dignes de nous. C'est grace à nous que le CAMEROUN atteindra son developpement durable. Notre silence fera l'echec des generations futures.

PHASE -03:

choix et investiture des candidats verts sur la base de la REGLE 91 (R91).

La R91 est strategique et scientifique. Contactez nous au MVC dans CAV, DVD, BEV, PVR, CVD, AVA et CVC.

EXECUTION IMMEDIATE



Voici le lien pour les POSSIBLES CANDIDATS VERTS SUR LE TERRAIN:

https://forms.gle/XFLrDmAkCdC54s8z7

Voici le lien pour les POSSIBLES ENREGISTREMENTS VERTS DANS LA DIASPORA:

https://forms.gle/agdNfXziMh6MjUY69

Unissons nos forces et intelligences pour sauver le CAMEROUN.

Le MVC c'est votre organisation de la société civile. dans le champ des elections. Vive la citoyenneté verte au dessus des partis, des tribus et des personnes.

Seul le triomphe de la PATRIE compte au MVC dans l'esprit de la

Vivacité -Verité-Victoire.

Signé Rapporteur à l'organisation:

Papa Napi Tagnidoung

