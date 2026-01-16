Camer.be
Sanctions ukrainiennes : le pavillon camerounais dans la tourmente géopolitique
Le Cameroun voit sa réputation maritime mise à l'épreuve. Kiev a sanctionné trois navires battant son pavillon le Princess Eva, l’USKO MFU et le Cometa Pawell pour leur implication présumée dans l’exportation de blé russe depuis la Crimée annexée. Ces sanctions, d’une durée de dix ans, comprennent le gel des actifs et des restrictions commerciales sévères.

Cette décision place Yaoundé dans une situation délicate. Le pays n’est pas partie prenante au conflit, mais son pavillon de complaisance, attractif pour les armateurs internationaux, est aujourd’hui sous les feux des projecteurs. Avec une flotte de 223 navires, le registre maritime camerounais tire une part significative de ses revenus de l’immatriculation de bateaux étrangers. Or, la crédibilité de ce registre repose sur la confiance des assureurs et des ports internationaux.

Les conséquences économiques pour le Cameroun pourraient être réelles. Des sanctions répétées contre des navires de son registre pourraient entraîner une défiance, conduisant à des surcoûts d’assurance et à des inspections renforcées, voire à une désertion des armateurs. Ce dossier souligne les risques de l’exposition géopolitique pour un secteur maritime qui cherche à se développer.

Face à ce défi, les autorités camerounaises doivent naviguer avec prudence. Une réaction ferme pour défendre la légalité des opérations de ses navires s’impose, tout comme un audit renforcé des activités des bateaux immatriculés sous son pavillon. L’enjeu est de préserver un secteur économique vital sans s’aliéner la communauté internationale.

Alors que les conflits globaux se judiciarisent sur les mers, les pavillons nationaux peuvent-ils rester neutres ?

