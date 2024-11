CAMEROUN :: ME DIBANDA NEE YOBA ODILE: « NOUS PLAÇONS L’AG DES ANCIENS DU LYCÉE JOSS SOUS LE SIGNE DE L'ÉMERGENCE » :: CAMEROON

Membre de la supervision générale de l’Assemblée générale de l’association des anciens camarades du Lycée Joss de Douala, juriste conseil, clerc de notaire à Yaoundé, elle a accordé une interview à Camer.be en prélude de leur assemblée prévue à Douala ces 29 et 30 novembre 2024.

L’association des anciens camarades du Lycée Joss promotion 74-84 tient son assemblée générale ces deux jours à Douala. Sous quels signes la placez- vous ?

Nous plaçons cette assemblée générale sous les signes de la reconnaissance et de l’émergence. Reconnaissance parce que la formation humaine que nous avons reçue vient de ce lycée qui nous a inculqués des valeurs de probité morale. D’émergence parce que nous voulons rendre la pareille aux devanciers et passer le témoin aux générations futures.

Quelles sont les activités retenues au cours de ces assises ?

Les activités à mener sont les suivantes : un travail manuel qui consistera lors de la visite du 29 de ramasser les ordures et les mettre dans des poubelles que nous avons offert pour que les élèves comprennent qu’ils doivent vivre dans un environnement sain ; ensuite on offrira quelques rafraîchissants aux élèves et au corps enseignants après la remise des dons.

Pourquoi c’est important pour vous de réchauffer cette association après tant d’années que vous êtes partis de cet établissement?

Je suis entrée au Lycée joss en 1975 il y a plus de 45 ans ; les souvenirs sont présents et il est important de réchauffer l’atmosphère parce que c’est des souvenirs inoubliables et l’atmosphère bon enfant de l’époque a disparu de nos jours.

Quels sont vos rapports avec les générations d’autres élèves et dirigeants du collège ?

Les relations avec les dirigeants sont bonnes. C’est lors des visites de courtoisie que nous nous imprégnons de leurs préoccupations et les retenons pour finaliser. Toutefois il y a des projets que nous initierons personnellement

Est ce que les dons que vous offrez au collège répondent aux besoins exprimés ?

Les dons que nous faisons répondent aux besoins de la direction du lycée. Pour cette année, ils ont sollicité les tables et les chaises, la réfection de la salle des professeurs, le revêtement peinture, entre autres. Nous nous déploierons en fonction des urgences et des priorités.